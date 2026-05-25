Una reyerta en Móstoles termina con dos hombres heridos graves y otros dos detenidos por la Policía Nacional

Un nuevo suceso impacta a los vecinos de Móstoles. En la madrugada del domingo, dos hombres resultaron gravemente heridos tras una reyerta, que terminó con otros dos varones detenidos por la Policía Nacional. Aún se desconocen los motivos que desencadenaron la pelea, pero es un hecho que preocupa a los habitantes del municipio.

Así fue la reyerta que terminó con dos detenidos en Móstoles

Agentes de la Policía Nacional en el municipio de Móstoles han detenido a dos varones que participaron en una reyerta que ocurrió en la madrugada del domingo. Otros dos hombres acabaron heridos graves y tuvieron que ser trasladados al hospital, por lesiones con arma blanca.

Fue en torno a las 2:30 de la madrugada de este domingo cuando sucedieron los hechos. De momento, se están investigando las causas de este suceso que comenzó a la salida de un establecimiento hostelero, en la calle Badajoz con calle Baleares. Es una información que ha contado EFE, a través de fuentes de la Comisaría de Policía Nacional de Móstoles.

Los agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar de los hechos y se encontraron con dos heridos de diversa gravedad. Uno de los afectados presentaba un traumatismo craneoencefálico tras caer al suelo durante la reyerta, el otro se encuentra peor, debido a una herida por arma blanca. Ambos fueron trasladados por los servicios sanitarios al hospital más cercano.

Archivo - Imagen de archivo de la Policía Nacional / POLICÍA NACIONAL - Archivo

Los dos individuos que detuvieron los agentes eran dos hombres, mayores de edad y con nacionalidad española. Aún se desconoce quien de los participantes fue el autor de apuñalamiento que dejó gravemente herido a uno de los varones.

Este suceso provocó la preocupación generalizada de los vecinos de la zona. El medio Móstoles Hoy cuenta en exclusiva que testigos presenciales compartieron imágenes en las que se pueden apreciar a las patrullas de la Policía Nacional acudiendo al lugar de los hechos. También se ven a los efectivos sanitarios, que se acercaron para atender a la víctima, mientras agentes acordonaban parte de la zona para recabar información.

En la madrugada de este domingo, el apuñalamiento de Móstoles no ha sido el único que ha ocurrido. Hubo otro en la estación de Renfe de Puente Alcocer de Villaverde, donde un joven de unos 20 años también resultó herido grave por otro ataque con arma blanca.

Los efectivos de Samur-Protección Civil, que recibieron el aviso en torno a las 00.15 horas, atendieron 'in situ' al joven, que presentaba varias heridas, al menos dos en la espalda, y que también fue trasladado bajo estabilización al hospital.

Además, hace justo una semana, otro varón de unos 51 años también resultaba herido por arma blanca tras una reyerta con otro varón ocurrida en el distrito madrileño de Usera, o en las inmediaciones del número 26 la calle Dolores Barranco.

Son tres apuñalamientos en fechas muy cercanas que recuerdan que hay que aumentar al máximo la precaución y atención en las salidas nocturnas. Se trata de un problema generalizado en la Comunidad de Madrid que también llega ahora a Móstoles.