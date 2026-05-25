Cambios en el transporte en Móstoles: diez líneas de autobús modifican su recorrido por obras

Con motivo de las obras en la avenida Alcalde de Móstoles, hasta diez líneas de autobús se han visto obligadas a modificar su recorrido desde este lunes 25 de mayo. El corte de tráfico afectará en dirección avenida de Portugal y obligará a modificar temporalmente los recorridos de diez líneas -tanto urbanas como interurbanas- que circulan en el municipio, según anunció la policía Municipal.

De esta manera, un tramo de una de las principales vías de la ciudad quedará cortado no solo al transporte público, sino que también se verán afectados los vehículos privados.

Estas son las líneas de autobús afectadas y sus rutas alternativas

En total, son diez las líneas afectadas, una urbana (la 4) y nueve interurbanas: 521, 523, 526, N503, 529, 529A, 529H, 531 y 531A. La mayoría de los cambios se producirán únicamente en uno de los sentidos de circulación, en el sentido Madrid la línea será normal.

En el caso de la línea 4 urbana, sentido Móstoles Sur, los autobuses circularán de forma alternativa por Pintor Velázquez, Paseo de Goya y Echegaray. Además, se habilitará una parada provisional en Pintor Velázquez con Españoleto. Mientras que la línea en sentido Hospital Rey Juan Carlos seguirá su ruta normal.

Ruta alternativa línea urbana 4 / Consorcio Transportes Madrid

Una de las líneas que más se verá afectada su ruta será la 521. En sentido Móstoles, la ruta alternativa será por Pintor Velázquez, Paseo de Goya, Echegaray y Avenida de Portugal con parada provisional en el Paseo de Goya, a la que se sumará otra en la calle Pintor Velázquez con Españoleto. Mientras que no hará parada en el Paseo de Goya. La línea 526 hará este mismo itinerario alternativo hacia Fuenlabrada sumando además la calle Canarias.

Rutas alternativas de las líneas 521 y 526, respectivamente / Consorcio Transportes Madrid

Por su parte, la línea 523 en sentido Móstoles entrará por la avenida de Atenas de Alcorcón y la avenida de Portugal hasta recuperar su ruta habitual en la avenida de la ONU.

Las líneas 529, 529A, 529H, 531 y 531A en dirección Navalcarnero, El Álamo y Sevilla la Nueva tendrán como ruta alternativa Pintor Velázquez, Paseo de Goya, Echegaray y la avenida de Portugal, con parada provisional en Pintor Velázquez con Españoleto. Mientras que la parada en Echegaray no se efectuará y la de Móstoles Central se realizará en un poste provisional situado a unos 20 metros por delante de la cabecera de la línea 5.

ruta alternativa líneas de autobús 529, 529A, 529H, 531 y 531A / Consorcio Transportes Madrid

Finalmente, el autobús nocturno N503 verá afectado su itinerario en sentido Móstoles. La ruta alternativa será por Pintor Velázquez, Paseo de Goya, Echegaray, avenida de Portugal y avenida de la ONU. Realizará paradas provisionales en Pintor Velázquez con Españoleto y en Paseo de Goya, mientras que no hará parada en Echegaray con Paseo de Goya.