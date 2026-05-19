Móstoles se dispara en la crisis del alquiler en Madrid: 132 interesados por vivienda y precios en máximos históricos

En los últimos años, el alquiler inmobiliario se ha convertido en una de las grandes preocupaciones en España. Ya no solo es un problema importante en la capital, sino que se ha trasladado también a algunos de los municipios más poblados de la Comunidad de Madrid. Móstoles se ha convertido en uno de los más demandados y a la vez de los más tensionados para las personas interesadas en mudarse a un nuevo hogar.

Así afecta la crisis del alquiler a Móstoles, dentro de la Comunidad de Madrid

El Observatorio del Alquiler en su estudio 'Radiografía del alquiler en Madrid' refleja que la presión de la demanda del alquiler se ha desplazado hacia el sur metropolitano. La consecuencia de este suceso es que las localidades de Móstoles Getafe, Parla o Leganés se han convertido en los mercados más tensionados de la región.

Según este informe, Getafe es ya la localidad con mayor presión de demanda de la Comunidad de Madrid. Esto quiere decir que a los diez días de publicar el nuevo alquiler de una vivienda, hay 133 personas interesadas y compitiendo por conseguirla.

En el caso de Móstoles, la realidad no es mucho mejor. Es el segundo municipio más demandado, junto con Parla, encabezando esta lista. En ambas ciudades, te enfrentas a 132 candidatos para conseguir la vivienda.

La tercera en la lista, con una ventaja relativa, es Leganés. En el caso de este municipio en el sur de la Comunidad de Madrid son 126 personas compitiendo en cada inmueble que se publica.

El precio de la vivienda en Móstoles no toca techo: supera a Alcalá, Arroyomolinos o Paracuellos / Ayuntamiento de Móstoles

El informe del Observatorio del Alquiler deja claro que un mercado equilibrado tiene que registrar unos 15 interesados por vivienda. Un dato que Madrid y el resto de municipios de la región supera por goleada. En el caso de Móstoles, multiplica ese dato por ocho.

En los diferentes portales para el alquiler de viviendas, Móstoles suma unos 80 inmuebles publicados, muy por debajo de las cifras de demanda que maneja. Para arrendar únicamente una habitación, si hay más opciones disponibles, superando las 200 en estos momentos.

La gran demanda de vivienda que hay entre los mostoleños se refleja también en la variación de los precios. Desde mayo de 2025, el coste del metro cuadrado ha subido más de un 5% en el municipio.

Actualmente, la localidad presenta un precio medio de 13,4 euros el m2. En este año 2026, la ciudad alcanzó su máximo histórico en el mes de febrero, 13,8 euros. Esta cantidad se mantuvo también en marzo, bajando de forma insignificante por primera vez en mayo.

Según cuenta el portal Idealista, la mayoría de las viviendas de la ciudad tienen de 75 a 90 m2 y fueron construidas entre 1970 y 1979. Eso quiere decir que el precio medio de los inmuebles supera los mil euros mensuales.

Las personas que estén interesadas en instalarse en Móstoles próximamente, deben saber que el piso más barato ofertado cuesta 780 euros al mes. Por el contrario, el que tiene el precio más alto es de 2.900 euros mensuales.