El Gran Premio Ciclista Ciudad de Móstoles regresa el 30 de mayo con pruebas élite, sub-23, femenina y paralímpica

Móstoles volverá a convertirse en uno de los grandes escaparates del ciclismo madrileño. Tras el estreno del pasado año, el Gran Premio Ciclista Ciudad de Móstoles celebrará el próximo 30 de mayo su segunda edición con una jornada que reunirá a 200 ciclistas y cuatro competiciones distintas en pleno corazón de la ciudad. Un evento que se enmarca además dentro de la programación deportiva de Móstoles como Ciudad Europea del Deporte 2026.

La gran novedad de esta edición será el nuevo recorrido urbano diseñado para la competición. El circuito, de 7,2 kilómetros, tendrá salida y meta en la calle Desarrollo y recorrerá distintas vías del municipio en una jornada que combinará ciclismo adaptado, competición femenina y pruebas masculinas élite y sub-23.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha presentado esta mañana esta segunda edición acompañado por el concejal de Deportes y Sanidad, Ángel Álvarez; el presidente de la Federación Madrileña de Ciclismo, Diego Sánchez; y el director de la carrera, Iván David Vila. Durante el acto, el regidor destacó el impacto deportivo y económico que supone una cita de estas características para la ciudad. “Eventos como el Gran Premio Ciudad de Móstoles contribuyen a situar a la ciudad como un referente deportivo, atrayendo tanto a visitantes como a vecinos de otros municipios”, señaló.

Presentación de la II edición del Gran Premio Ciclista Ciudad de Móstoles / Ayuntamiento de Móstoles

Estos son los horarios del Gran Premio Ciclista Ciudad de Móstoles

El pistoletazo de salida lo dará la prueba de ciclismo adaptado. La carrera tendrá lugar a las 9:00 horas, en las categorías para triciclo, handbike, tándem y bicicleta adaptada. Los competidores recorrerán 22 kilómetros, dando tres vueltas al circuito. Además de la prueba deportiva, la cita servirá para coronar a los nuevos campeones de Madrid en cada modalidad.

Una hora más tarde, a las 10:00 h, será el turno del ciclismo femenino. Recorrerán tres distancias en función de su categoría, que podrán ser de 28, 35 o 50 kilómetros. Al igual que en la prueba paralímpica, las ganadoras de cada categoría con licencia se coronarán como campeonas de Madrid.

La jornada concluirá con las carreras masculinas élite y sub-23, previstas entre las 12:00 y las 14:00 horas. En este caso, los participantes deberán completar 12 vueltas al circuito urbano hasta alcanzar aproximadamente 85 kilómetros.

El evento está organizado por CDE El Pelotón, en colaboración el Ayuntamiento de Móstoles y la Federación Madrileña de Ciclismo. Y a través de este, el Consistorio busca impulsar el ciclismo y promover los valores deportivos y un estilo de vida saludable entre los mostoleños.