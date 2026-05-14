Móstoles estrena pista de fútbol sala en la ciudad: su ubicación y lo que le ha costado al ayuntamiento

El Ayuntamiento de Móstoles ha inaugurado una nueva pista de fútbol sala (superficie de 1.075 m²) ubicada en la calle Hiades (PAU-4), con un presupuesto de 326.843 euros. Dichas instalaciones fueron visitadas el pasado miércoles por el alcalde de la ciudad, Manuel Bautista.

"Con esta nueva pista deportiva seguimos avanzando en nuestro compromiso de mejorar las instalaciones deportivas de los barrios y ofrecer a los vecinos espacios modernos donde practicar deporte. Seguimos trabajando para renovar y ampliar las infraestructuras de Móstoles, atendiendo las necesidades reales de los vecinos y acercando instalaciones deportivas de calidad a todos los distritos de la ciudad", señaló el primer edil.

Entre las principales actuaciones, destacan la instalación de una nueva red de alumbrado con proyectores LED de alta eficiencia energética y pavimento deportivo multicapa de altas prestaciones, el cual ofrece un rendimiento idóneo para la práctica de distintos tipos de deporte.

Asimismo, se ha procedido al acondicionamiento y nivelación del terreno, la ejecución de nuevos muros perimetrales de hormigón armado y la instalación de un nuevo cerramiento metálico de seguridad con puerta de acceso. E incluso cuenta con redes de fondo para salvar los miles de balones que ahora golpearán y lanzarán los mostoleños.

Con esta actuación, Móstoles, Ciudad Europea del Deporte 2026, continúa avanzando en su compromiso y promoción del deporte en el municipio.

Más allá de la pista de fútbol sala: nueva iluminación del monumento a la Libertad

También en el PAU-4, el Ayuntamiento de Móstoles ha llevado a cabo la renovación de la iluminación del monumento a la Libertad, ubicado en la Plaza del Sol.

Esta actuación mejora la actual iluminación con un total de 40 focos interiores que permiten el cambio de color. Además, se han colocado cuatro focos blancos para iluminar la parte baja del monumento para la realización de actividades en horario nocturno o con escasa luz.