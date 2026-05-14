Móstoles podría ahorrar hasta 60 euros al año en transporte con la revolución tarifaria que estudia Madrid

Para los vecinos de la Comunidad de Madrid, el abono transporte es uno de sus objetos esenciales del día a día y no pueden salir de casa sin él. A excepción de los jóvenes hasta los 25 años que pagan la misma cantidad todos los meses, en el sistema de transporte público de la región hay ocho zonas con diferentes tarifas. Ahora, el Gobierno regional estudia reducirlas solo a dos, lo que afectaría directamente a los vecinos de Móstoles rebajando su tarifa.

Así pueden ver reducida los vecinos de Móstoles su tarifa en el abono transporte

Para el abono transporte mensual, hay ocho tarifas diferentes: seis de ellas corresponden a la Comunidad de Madrid (A, B1, B2, B3, C1, C2) y dos zonas adicionales cubren áreas de Castilla-La Mancha (E1 y E2). En el caso de Móstoles, se encuentra en el espacio que comprende la B2.

Recientemente, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, explicó que el Gobierno de la región mantiene en estudio la reducción en dos únicas zonas tarifarias el transporte público en la región. En concreto, sería una para Madrid capital y otra para el resto de la región. Ha compartido que hay que ver "el momento concreto" en el que se pueda aplicar.

Archivo - Una persona valida su abono en los tornos de entrada al Metro / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Para los vecinos de Móstoles sería un cambio muy importa en su día a día. Por pertenecer a la zona de B2, su precio mensual es de 43,20 euros, el mismo que las localidades como de Boadilla del Monte, Fuenlabrada, Las Rozas o Majadahonda. Es decir, pagan más que los 32,70 de los vecinos de Madrid capital y que los de la B1 de 38,20, como Alcobendas, Alcorcón, Coslada, Getafe, Leganés o Pozuelo de Alarcón.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras explicó que habría que calcular el coste económico de poner en marcha esta medida, dejando claro que no hay una fecha prevista para el cambio: "A día de hoy lo estamos estudiando y valoraremos si la implantamos esta legislatura o cuándo consideramos que es otro momento más apropiado", explicó en Europa Press.

En caso de que se adoptará el precio de la zona B1 para la nueva unificación de zonas de la Comunidad, para los vecinos de Móstoles supondría una reducción mensual en sus gastos de 5 euros. Sumándolo por los diferentes meses del año, en total serían 60 euros menos que invierten en transporte público.

Las tarifas más altas dentro de los municipios de la Comunidad de Madrid para el abono transporte son 49,20 euros al mes que tienen que pagar Alcalá de Henares, Aranjuez, Arganda del Rey, Collado Villalba, Colmenar Viejo o Galapagar, entre otros. En caso de que se adoptara ese precio para todas las localidades, la situación sería muy diferente, porque son 11 euros más de lo que pagan los mostoleños. Al año serían 132 euros más que tienen que destinar para Cercanías o los autobuses interurbanos.

Si hacemos una media entre las dos posibilidades, el resultado que queda es el de 32 euros más al año en el abono transporte para los vecinos de Móstoles, otra de las opciones. Habrá que esperar para comprobar el resultado final.