FÚTBOL
El Móstoles URJC cambia su escudo tras 14 años, y ahora su figura central es un elefante: así ha sido la evolución durante sus 30 años
Es el cuarto escudo que tiene el club mostoleño en 30 años de historia
El CD Móstoles URJC, con fundación en el año 1996, ha dado oficialmente un nuevo paso en su historia reciente. El club anunció recientemente su nuevo escudo, que no ha dejado indiferente a nadie.
"En la parte superior, el nombre del club destaca con orgullo. Es el estandarte que lleva a Móstoles por bandera, recordándonos que cada vez que saltamos al campo, representamos el corazón de nuestra ciudad. Este nombre se alza con honor unido indisolublemente a las siglas URJC. Esta mención a la Universidad Rey Juan Carlos no solo reconoce a nuestro mecenas principal, sino que subraya nuestra visión educativa del deporte como espíritu que es parte fundamental de nuestra identidad actual, fusionando el deporte con el espíritu de aprendizaje y superación académica de nuestra gente", explican desde el club mostoleño.
Bajo el nombre, se encuentran las estrellas de la Comunidad de Madrid, como símbolo de reivindicar el orgullo y raíces madrileñas. El color azul representa a la afición, conocida como azulones. El color verde rinde homenaje a la dehesa de El Soto, donde se encuentra la ciudad deportiva y estadio.
El elefante vuelve a estar ligado al Móstoles: ¿Cómo se originó esta unión?
Y lo más destacado del escudo es la figura del elefante en el centro del escudo. Para el club es "el corazón de nuestra filosofía". Y nace de una vivencia personal del actual presidente, Alfredo González. La anécdota se remonta a los preparativos del Mundial de España 82, cuando con motivo de la serie de dibujos animados de Naranjito, se rodaron escenas formativas en el Estadio Santiago Bernabéu. En ellas, el legendario Don Alfredo Di Stéfano ejercía de entrenador y el presidente mostoleño fue uno de los jóvenes elegidos para participar como jugador durante una semana de rodaje.
De aquella época y del contacto con la leyenda blanca, surgió la inspiración de la frase que Di Stéfano solía repetir en las oficinas del club: “El Real Madrid es como un elefante; le cuesta arrancar, pero cuando lo hace es imparable”.
Y para el club el elefante representa un código de conducta basado en cuatro pilares fundamentales:
- Trabajo y disciplina. El elefante nunca deja de avanzar.
- Pasión y compromiso. El elefante protege a los suyos con una intensidad inquebrantable.
- Constancia imparable. Paso a paso, sin rendirse, siempre hacia adelante.
- La victoria como destino. "Es nuestra filosofía", explican.
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