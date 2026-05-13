Rescatan en Móstoles un tesoro documental de siglos de historia: el libro de gastos de una ermita desaparecida

Móstoles es una ciudad de mucha historia y con grandes secretos para sus vecinos y visitantes. Ahora, han conseguido recuperar un tesoro especial para poner en valor todo el patrimonio histórico, cultural y artístico, de una parte muy importante de la ciudad: las ermitas. Se trata de un libro en el que se refleja los pasos de un templo muy importante para la localidad en un periodo muy concreto.

Así es el libro de gastos de la ermita distinguida de Móstoles

La asociación Amigos de la Historia de Móstoles ha rescatado de un anticuario de Pamplona uno de los libros de fábrica de la Ermita de Nuestra Señora de la Salud. Una auténtica joya que han devuelto al Archivo Municipal de Móstoles. Un libro para conocer a fondo la historia y origen del municipio y de sus tesoros culturales.

La Asociación Amigos de la Historia de Móstoles ha conseguido un gran hito para el municipio. Según confirman en sus redes sociales, han rescatado un tesoro documental: un libro empergaminado en cuero.

Se trata de un libro de "fábrica" o de contabilidad de la ermita de Nuestra Señora de la Salud o lo que los representantes de la asociación conocen como la "Ermita de los Tres Nombres". Principalmente, lo que cuenta este documento son todos los detalles de los gastos que se hicieron en el templo desde 1753 hasta 1807. Abarca ingresos y gastos de la cuenta que rendía su administrador cada pocos años, cuando llegaba la inspección del visitador de la archidiócesis eclesiástica.

Como explica la Asociación de Amigos de la Historia de Móstoles, comienza en 1753 y termina fortuitamente en 1807, faltándole más de la mitad de sus folios. Este templo se demolió, según Juan Ocaña, hacia el año 1820. Sus imágenes sagradas pasaron a la iglesia parroquial y hoy se conserva la de San Marcos en la ermita de Nuestra Señora de los Santos.

El libro de con todos los gastos de la fábrica se ha conservado a la perfección, al margen de las páginas que faltan, al guardarlo los descendientes del último administrador. Al estar en el archivo de la villa, se habría destruido en alguna guerra, como el resto de su fondo documental.

Para la Asociación de Amigos de la Historia de Móstoles, "Es un hallazgo excepcional, por cuanto no conservamos ningún otro libro sobre ninguna de las ermitas que hubo en Móstoles", explican en sus redes sociales. Añaden que el libro, como la ermita, pertenecería al Ayuntamiento de Móstoles, ya que el santuario era de patronazgo municipal.

En una entrevista en 'Hoy por hoy Madrid Oeste' de la Cadena SER, David, historiador y presidente de Amigos de la Historia de Móstoles, explicó que lo que más le sorprende es la cantidad de gastos de reparación que se pueden leer en sus páginas, dejando entrever que ya se encontraba "bastante vieja".

La llamada Ermita de los Tres Nombres fue una antigua ermita desaparecida de Móstoles. El templo estaba situado cerca del arroyo del Soto y era uno de los puntos importantes de las celebraciones de San Marcos. Fue demolido aproximadamente hacia 1820.