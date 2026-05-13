Dos estaciones de Cercanías Madrid, entre las peor valoradas de toda España según los usuarios

Miles de madrileños utilizan cada día el tren para desplazarse al trabajo, acudir a clase o conectar distintos puntos de la región. Las estaciones de Cercanías forman parte de la rutina diaria de millones de viajeros y, para muchos usuarios, son la primera imagen del transporte público ferroviario. Sin embargo, no todas generan la misma percepción. Un análisis elaborado por una plataforma de información ha situado a dos estaciones de la Comunidad de Madrid entre las peor valoradas de toda España según las reseñas publicadas por usuarios en Google: la estación de Móstoles-El Soto y la de Getafe Industrial.

La estación mostoleña aparece como la cuarta peor valorada del país, con una puntuación media de 2,6 estrellas sobre cinco. El estudio ha analizado 184.976 reseñas de Google correspondientes a 1.445 estaciones ferroviarias españolas.

La nota de Getafe Industrial y Móstoles-El Soto está muy por debajo de la media nacional

La estación de Móstoles-El Soto es además una de las infraestructuras ferroviarias más reconocibles del municipio. Inaugurada en 2004 como cabecera de la línea C-5 de Cercanías Madrid tras la ampliación del servicio ferroviario hasta el barrio de El Soto, la estación se convirtió en uno de los principales puntos de conexión para miles de vecinos de la zona sur de la ciudad. Su apertura permitió ampliar la conexión directa de Móstoles con el centro de Madrid y mejorar el acceso ferroviario a barrios en expansión.

Todavía peor parada sale la estación de Getafe Industrial. La estación madrileña obtiene una valoración media de 2,1 estrellas y se convierte en la segunda peor valorada de toda España, solo superada negativamente por Zaragoza-Miraflores. Las reseñas recopiladas por el estudio describen la estación como un lugar “descuidado y en medio de la nada”, mientras que muchos viajeros critican la falta de accesibilidad, el estado de las instalaciones o la saturación habitual de los andenes.

El estudio analiza la percepción de los viajeros a través de Google Reviews y compara aspectos como la accesibilidad, el mantenimiento, la limpieza, la señalización o la experiencia general de los pasajeros. La media nacional se sitúa en 3,89 estrellas, muy por encima de las cifras registradas por ambas estaciones madrileñas.

Las estaciones de tren de Bilbao o Jerez, entre las mejor valoradas

Mientras algunos puntos ferroviarios suspenden para los viajeros, otras estaciones españolas destacan justamente por lo contrario. El ranking de ciudades con mejores valoraciones está encabezado por Bilbao, seguida de Girona, Jerez de la Frontera o Valencia. Los usuarios destacan especialmente la limpieza, la puntualidad y la accesibilidad de sus infraestructuras.

A nivel individual, estaciones como la de Canfranc, Cáceres o Toledo figuran entre las mejor valoradas de España gracias a su estado de conservación, su arquitectura o la calidad del servicio.