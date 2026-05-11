Móstoles también se viste de chulapo: juegos, música y chocolatada gratis para celebrar San Isidro

El municipio de Móstoles ya se prepara para celebrar San Isidro durante este próximo fin de semana. La ubicación central de las celebraciones será la Pradera del Parque de El Soto, que en este viernes será el lugar donde todos los mostoleños disfruten del mayor festivo de la Comunidad de Madrid. Las actividades tendrán lugar desde las 11 hasta las 22 horas, para disfrute de grandes y pequeños.

Programación al completo de San Isidro en Móstoles

La actividad "Crecer Jugando" se desarrollará en la pradera de 11:00 h a 14:00 h y está dirigida especialmente a niños de 0 a 12 años que podrán disfrutar, junto a sus familias, con un juego de la oca o puzzle gigante, un taller de chapas y de pintacaras, participar en el juego de Pasapalabra, en un mural en el que se explica qué es jugar, o en una divertida yincana como es "Desmadre en Familia".

La zona de juegos infantiles contará con camas elásticas e hinchables que estarán disponibles de 12:00 h a 15:00 h y de 17:00 h a 21:00 h. Habrá una zona de restauración que ofrecerá sus servicios de 12:00 h a 22:00 h.

Por la mañana, a las 12:00 h, los mostoleños podrán bailar al ritmo de zumba, bailes latinos y en línea. A partir de las 13:00 h, el baile castizo será el protagonista y a partir de las 14:00 h, un DJ será el encargado de animar con sus mezclas musicales.

A media tarde, siguiendo la tradición, se podrá degustar una merienda muy castiza, de 18:00 h a 20:00 h, la gran chocolatada con churros, de manera gratuita y hasta agotar existencias.

La orquesta Shadow pondrá la nota musical por la tarde con su espectáculo lleno de alegría y energía, de 17:30 h a 21:30 h poniendo el broche de oro a una jornada completa para compartir con familia y amigos.

Programa de San Isidro del Ayuntamiento de Móstoles / Ayuntamiento de Móstoles

"El Ayuntamiento de Móstoles organiza esta iniciativa para promover actividades para niños y adolescentes, dentro del Plan de Infancia y Adolescencia, sumándolo a celebración de las tradiciones de la región como, en este caso, la de San Isidro Labrador, patrón de la ciudad de Madrid, siendo festivo en la capital y en muchos municipios de la Comunidad de Madrid", explican desde el consistorio.