NEGOCIO HISTÓRICO
Adiós a Merecería y Droguería David (Móstoles) después de más de 60 años desde su apertura
Los vecinos valoran de este negocio su trato "excelente" con la clientela, además de un servicio "de calidad"
Siempre es duro decir adiós a un negocio de toda la vida, y ahora el municipio de Móstoles llora con el anuncio de que uno de sus locales más míticos echa el cierre: Mercería y Droguería David, tal y como ha informado Móstoleshoy.
Este histórico local ubicado en calle Villaamil 13 abrió sus puertas en los años 60 y en este 2026 dice adiós al municipio mostoleño, tras varias décadas de servicio entre David Gómez y José Fernando Moreno.
"Una tienda de barrio de las que ya no qudan"
Con una gran valoración en Google de 4,6 estrellas sobre 5, todo el municipio destaca de este local lo mismo: "Una tienda de las que ya no quedan. Con un servicio personalizado y de calidad". Alguna clienta como Laura Colomo expresa que "es una tienda de toda la vida, con una gran oferta de productos. El trato al cliente es estupendo, son un matrimonio entrañable que te ayuda en todo".
Ahora, Móstoles echará en falta esta histórica mercería que ha estado durante más de 60 años dando servicio al barrio. Y no un servicio cualquiera. Le echarán de menos.
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