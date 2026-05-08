Paco Sedano se volverá a poner bajo palos en Móstoles: partido entre leyendas este domingo para homenajear su figura

El Ayuntamiento de Móstoles ha organizado este domingo 10 de mayo un partido entre leyendas del fútbol sala español con un claro objetivo: homenajear la figura de Paco Sedano, uno de los porteros más destacados de este deporte tanto en el panorama nacional como internacional.

El partido tendrá lugar a las 12:30 horas en el actual Pabellón Municipal Móstoles-Sur, que pasará a denominarse oficialmente con el nombre del exguardameta mostoleño, en reconocimiento a su trayectoria deportiva y su vinculación con la ciudad, tal y como se aprobó por unanimidad en el pleno municipal ordinario, a propuesta del Grupo Popular, el 18 de diciembre de 2025.

El partido enfrentará a un combinado de leyendas del fútbol sala de Móstoles con un equipo de históricos de la Selección Española, en un encuentro que reunirá a destacadas figuras de este deporte.

Paco Sedano, una leyenda del fútbol sala que enorgullece a Móstoles

Paco Sedano (Madrid, 1979) es considerado uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol sala español. Cuenta con un amplio palmarés que incluye tres ligas, tres Copas de España, Copas del Rey, 70 internacionalidades con la selección española, un Mundial, dos Eurocopas y una vez elegido mejor portero del mundo en el año 2017. Además, logró el ascenso a la máxima categoría del futbol sala con el PSG Móstoles.

Jugó en la 98/99 en el Autos García Coslada, posteriormente desde 1999 hasta 2007 en Móstoles F.S. y acabó su trayectoria en el Barcelona desde 2007 hasta 2018, año de su retirada.

Por todo ello es Móstoles un municipio considerado como la 'cuna' de los grandes guardametas españoles: el propio Paco Sedano, Iker Casillas y David Cobeño (ex del Rayo Vallecano) son algunos de los ejemplos.