Móstoles abre el plazo de inscripción para sus colonias de verano: fechas, precios y requisitos

Cuando finaliza el curso escolar, muchos padres todavía no pueden disfrutar de sus vacaciones en el trabajo, lo que termina siendo una gran preocupación para ellos. Actualmente, es muy complicado conseguir la conciliación familiar, motivo por el que el Ayuntamiento de Móstoles tiene en marcha 'Conciliamós Mini Vacaciones, Colonias Urbanas Verano 2026'. Estos campamentos destinados para los pequeños empiezan el 22 de junio y se mantiene hasta septiembre, teniendo en cuenta que en la Comunidad de Madrid el último día de clases es el 19 de junio, los niños y niñas de la localidad podrán estar acompañados desde el primer momento, por amigos o docentes.

Abierto el plazo para las colonias de verano ‘Conciliamós Mini-Vacaciones’ en Móstoles

Para los menores nacidos entre 2014 y 2022, ambos incluidos, que estén matriculados en centros públicos de Educación Infantil y Primaria, ya está abierto el plazo para inscribirse en 'Conciliamós Mini-Vacaciones’. Las familias con padres que trabajan ambos o monoparentales que trabajen: podrán presentar su solicitud del 5 al 13 de mayo. El resto de familias podrá hacerlo del 25 al 29 de mayo.

El programa quiere ofrecer a las familias una alternativa de conciliación durante los meses de las vacaciones de verano. La Concejalía de Educación gestiona la apertura de colegios públicos donde los niños y niñas, desde segundo ciclo de educación infantil hasta 6º de primaria, disfrutan de diferentes actividades lúdicas y educativas. En todo momento estarán atendidos por monitores de ocio y tiempo libre, con acreditada experiencia.

Los requisitos para disfrutar de las colonias de verano en es que uno de los padres o tutores trabaje o esté empadronado en Móstoles / Ayuntamiento de Móstoles

Para conseguir plaza en estas colonias urbanas de Móstoles, es necesario que el padre, madre o tutor legal esté empadronado en Móstoles o trabajar en el municipio. Para inscribir a tus hijos en ‘Conciliamós Mini-Vacaciones’, simplemente tienes que rellenar el formulario que se encuentra en la web de estos campamentos, con datos como el nombre completo del pequeño, la hora de salida que quieres para él o el centro donde te gustaría que recibiera esta actividad.

Estos centros de Móstoles para las colonias urbanas de verano estarán abiertos desde las 7:30 hasta las 16:00. En la inscripción puedes señalar si quieres que entre a la escuela en el plazo entre las 7:30 y las 8 con desayuno o entrada desde las 8:45 hasta las 9:00 sin desayuno. También tienes que seleccionar si quieres que la salida sea de 13:30 a 13:45 sin comida o entre las 15:00 y las 16:00 con comida.

El precio para los días de junio será de 52,01 euros. En los meses de julio y agosto será 124,56 euros por cada uno, mientras que para septiembre, dependerá de la aprobación del curso escolar 2026/2027 por parte de la Comunidad de Madrid.

Los cetros de Móstoles que ofrecerán la posibilidad de estas colonias urbanas en el verano serán: