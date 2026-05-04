Móstoles abre las puertas a su memoria: así puedes descubrir su historia de la mano del Archivo Municipal

Las Fiestas del 2 de mayo en Móstoles no solo se viven en la calle, entre recreaciones históricas, mercados goyescos y homenajes a los héroes de 1808. También se conserva, casi en silencio, entre cajas, actas y documentos centenarios. Con el objetivo de acercar al vecino el valor de ese patrimonio documental, el ayuntamiento celebra desde este lunes y hasta el próximo 8 de mayo las II Jornadas de Puertas Abiertas del Archivo Municipal.

La iniciativa gratuita, organizada por la Concejalía de Digitalización, Nuevas Tecnologías y Archivo, repite por segundo año consecutivo dentro de la programación festiva del Dos de Mayo y permitirá a los mostoleños conocer por dentro uno de los espacios menos visitados, pero más decisivos, para entender la evolución histórica del municipio. Situado en la calle Colón, 10, el Archivo Municipal custodia documentación administrativa, histórica y patrimonial de enorme relevancia, convirtiéndose en la gran memoria escrita de la ciudad.

No es casualidad que estas jornadas lleguen precisamente en la semana en la que Móstoles vuelve a mirar a 1808. La ciudad conmemora cada año el célebre Bando de Independencia firmado por Andrés Torrejón y Simón Hernández, considerado uno de los símbolos del levantamiento contra la ocupación napoleónica y una de las señas de identidad más reconocibles del municipio. Detrás de esa celebración popular existe también una labor menos visible: la de conservar todos aquellos testimonios documentales que permiten, siglos después, reconstruir la historia local y comprender cómo Móstoles pasó de ser una pequeña villa a convertirse en una ciudad de más de 200.000 habitantes.

Unas jornadas complementadas con la visita a la exposición Museo de la Información

Durante estas jornadas, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, los asistentes podrán descubrir documentos originales del Fondo Patrimonial Documental, informarse de los servicios que presta el Archivo a la ciudadanía y plantear dudas o preguntas. Así, el ayuntamiento busca poner en valor un servicio muchas veces desconocido pero esencial para mantener viva la identidad mostoleña.

El Archivo Municipal de Móstoles se podrá visitar de forma gratuita hasta el 8 de mayo, en horario de 10:00 a 14:00 / Ayuntamiento de Móstoles

Además, la visita se podrá completar realizando un recorrido por la exposición Museo de la Información y su Tratamiento Digital, en el mismo edificio, que muestra la evolución de los distintos soportes de la información desde documentos manuscritos hasta soportes de la época actual, propios de la era de la digitalización casi microscópicos.