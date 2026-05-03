Mercadillo de Móstoles: días, horarios, ubicación y qué comprar en el Recinto Ferial

El mercadillo de Móstoles es una de las citas más populares para vecinos de la localidad y visitantes que buscan productos variados a un buen precio. Cada semana, este mercado al aire libre se convierte en un punto de encuentro donde puedes encontrar ropa y complementos, artículos para el hogar, y comida, además de disfrutar de su bullicio característico.

Ya sea para hacer compras, pasear o simplemente curiosear entre los puestos, este mercadillo es una de las mejores opciones para aprovechar tu visita y experimentar al máximo todo lo que ofrece este popular punto de encuentro en Móstoles.

Todos los martes y sábados en el Recinto Ferial

El Mercadillo de Móstoles, uno de los más populares del sur de Madrid, se celebra todos los martes y sábados, si bien los días que suele tener más afluencia son los segundos, cuando cierra un poco más tarde y hay más ambiente al ser uno de los días del fin de semana.

El mercadillo se encuentra en el Recinto Ferial de la Calle Pintor Velázquez, en la esquina con Avenida de Portugal. En él podrás encontrar una amplia variedad de productos desde fruta, verdura, bollería, electrónica y complementos para el hogar. El espacio tiene capacidad para 150 puestos de venta.

Mercadillo municipal de Móstoles en el año 2019 / Ayuntamiento de Móstoles

El horario de apertura varía según el día. Los martes abre a las 9:00 y cierra a las 14:00 horas, mientras que los sábados se alarga una hora más. La hora de apertura es la misma, pero el cierre se produce a las 15:00 horas.

Cambio de ubicación durante las fiestas patronales

Durante las fiestas locales de mayo y septiembre, el mercadillo suele anularse temporalmente o bien trasladarse al Parque Finca Liana, un espacio amplio en el que se encontraba el mercadillo desde la pandemia hasta el 2023. Además, el Ayuntamiento puede suspenderlo o trasladarlo por causas de interés público.

Consejos para tu visita al mercadillo de Móstoles

Sin duda, este mercadillo es una gran opción para aquellos que buscan buenos precios y variedad en un ambiente siempre animado. Ya sea para hacer la compra o para encontrar algún chollo, es una visita obligada en Móstoles. Eso sí, debes tener en cuenta algunas consideraciones antes de ir.