Estos son los horarios para tirar la basura en Móstoles: te podrán multar si no los cumples

Mejorar la limpieza urbana y la convivencia vecinal es un objetivo que todo municipio debe tener, y Móstoles cumple con ello. Cumplir con la legislación estipulada no solo contribuye a mantener las calles en un buen estado, sino que también evita molestias como la acumulación de residuos fuera de los horarios permitidos.

Además, no respetar estas normas puede tener consecuencias. En la propia ordenanza municipal de limpieza y gestión de residuos, aprobada por el pleno del Ayuntamiento en 2013, se establecen las sanciones por el incumplimiento de la normativa, con multas que pueden alcanzar los 3.000 euros.

Normas básicas para depositar los residuos en Móstoles

Como en toda regulación, existen unas normas básicas que, si se cumplen, posibilitan la consecución de los objetivos establecidos. En el caso de Móstoles, la primera de estas normas es el horario para depositar los residuos en los contenedores, adaptados a cada época del año.

Horario de invierno (1 de octubre - 15 de mayo): De 20:00 h a 23:00 h.

(1 de octubre - 15 de mayo): De 20:00 h a 23:00 h. Horario de verano (15 de mayo - 30 de septiembre): De 21:00 h a 23:00 h.

Cabe destacar que las fechas pueden verse afectadas por los cambios de altas, bajas, o extremas temperaturas. La franja horaria estipulada permite que los residuos depositados permanezcan el menor tiempo posible en la vía pública.

Mini punto limpio en Móstoles / Ayuntamiento de Móstoles

Por otra parte, por ejemplo, también se establecen las formas en la que los residuos deben depositarse. En este caso las indicaciones son claras. Depositar las bolsas de residuos dentro de los contenedores (nunca al lado de este) y separar cada tipo de residuo en su contenedor, contribuyendo así a la tarea común de reciclar.

Recogida de muebles y enseres

Asimismo, la ordenanza municipal también establece la normativa para la recogida de distintos objetos como muebles y enseres. Para su correcta recogida, estas piezas deben ser depositadas en los Puntos Limpios de la ciudad. En total hay once, divididos en Puntos Limpios (2), Puntos Limpios Móviles, y Mini Puntos Limpios (8).

Además, desde el Consistorio se establece que estos residuos deben cumplir el requisito de que sea posible dársele una nueva utilidad, bien por el inmueble en sí, o por el reciclaje de sus componentes. Por lo que antes de llevar los enseres a los puntos limpios, piensa también en ponerte en contacto con asociaciones y ONGs que puedan darles una nueva vida.

Multas de hasta 3.000 euros por incumplir la normativa

El incumplimiento de la regulación establecida por el Ayuntamiento de Móstoles puede dar lugar a sanciones de distinto tipo y, por lo tanto, distinta cuantía económica. En total, se distinguen tres tipos de infracciones, con un pequeño asterisco.

Infracciones leves : multa de hasta 750 euros.

: multa de hasta 750 euros. Infracciones graves : multa de 751 a 1.500 euros.

: multa de 751 a 1.500 euros. Infracciones muy graves: multa de 1.501 a 3.000 euros.

Para determinar la cuantía de la sanción se atenderá a las circunstancias en las que los hechos ocurrieron. Estas pueden ser la naturaleza de la infracción, el perjuicio causado, reiteración, grado de intencionalidad así como otras circunstancias que puedan considerarse como atenuantes o agravantes.

Por último, en el caso de reiteración de, por ejemplo, la realización de cualquier clase de pintadas, graffitis o inscripciones tanto en vía pública como en cualquier mobiliario la multa puede llegar a los 6.000 euros.