El papel clave de Móstoles en el 2 de Mayo: el bando que desafió a Napoleón y movilizó a España

Cada 2 de mayo, el madrileño siente orgullo por sus antepasados, por la valentía y coraje que mostraron hace ya 218 años. El 2 de mayo de 1808, Madrid se levantó con una revuelta popular en contra de las tropas de Napoleón Bonaparte. Cuando este ya controlaba gran parte de la Europa continental, los vecinos de la ciudad se llenaron de rabia para detener la ocupación de lo que era suyo. Y en este histórico episodio Móstoles tuvo mucha importancia.

Históricamente se ha conocido que fueron dos alcaldes de Móstoles los que firmaron un bando con el objetivo de que el municipio se levantara contra los franceses: Andrés Torrejón y Simón Hernández. De hecho, estos siguen siendo homenajeados hoy días en las fiestas que celebra Móstoles cada año por el aniversario.

Pero, según nos cuenta, David Martín del Hoyo, historiador y genealogista de Móstoles, "realmente el autor de este bando fue Juan Pérez Villamil, que era una especie de poético de la época. Este fue el que escribió el bando y fueron los otros dos alcaldes los que firmaron".

Levantamiento de madrileños el 2 de mayo de 1808 / Museo de Historia de Madrid

De hecho, por firmar este bando casi pierden la vida. Al hacerlo, se hicieron responsables legales del escrito, y Joaquín Murat, general que tenía Napoleón destinado en Madrid, "les pilló y les condenó a la muerte, pero se libraron pagando una fianza de 30.000 reales. Además, tuvieron que decir que les habían obligado a firmarlo".

Este bando de Móstoles hizo que el levantamiento del 2 de mayo "se difundiera por media España, en especial por Extremadura, Andalucía... se generó una especie de estado de alarma, llegó a muchas autoridades", afirma el experto.

Por todo ello, son una de las fiestas más especiales de Móstoles, porque representan el orgullo de todos y cada uno de los mostoleños actuales, que se enorgullecen de sus antepasados.

Las fiestas por el 2 de mayo en Móstoles comenzaron en 1908

La primera vez que se conmemoró el levantamiento fue el 4 de mayo de 1908, por ser el primer centenario. Aquí acudió la alta esfera de la sociedad por aquel entonces: clase política, nobles, e incluso Alfonso XIII. Fue ese día cuando se inauguró el monumento de Andrés Torrejón que hoy sigue en pie en la calle Agustina de Aragón, número 7.

Monumento a Andrés Torrejón en la ciudad / Ayuntamiento de Móstoles

Una vez celebrado el centenario en 1908, hubo un parón hasta 1913. Y desde entonces se han seguido celebrando exceptuando algunos casos como la Guerra Civil o la reciente pandemia con la COVID-19.

Actualmente, con más de 100 años de estas fiestas, para David Martín del Hoyo lo más especial de ellas son "las representaciones teatrales, el desfile de farolillos y que los vecinos se visten de goyesco (indumentaria tradicional madrileña del siglo XVIII, inspirada en las pinturas de Francisco de Goya)".

La evolución de unas fiestas con 113 años

Pero las celebraciones han evolucionado mucho a lo largo de estos años. Según nos cuenta el historiador, en las primeras décadas se organizaba una comisión de vecinos que recogían donativos para sufragar los gastos de las mismas. Y se lanzaban linternas volantes (eran velas con papel). Alrededor de 1940, el ayuntamiento se hizo cargo de las fiestas y asumió los gastos, y se hacía una procesión cívica, discursos patrióticos, fuegos artificiales, corridas... Y en los años 80, cuando Móstoles se convirtió ciudad, se comenzó a hacer una representación teatral desde 1988. Años más tarde ya se incorporó el desfile de farolillos que hoy se sigue celebrando.

Además, en principio solo se homenajeaba a uno de los alcaldes, Andrés Torrejón, ya que la historia digamos se 'olvidó' de Simón Hernández, que poco a poco se fue integrando y hoy es también homenajeado y recordado. Con todo ello, estas fiestas fueron declaradas de Interés Turístico Regional en 2014 y Nacional en 2019.

Desfile de farolillos / Ayuntamiento de Móstoles

Otra de las tradiciones de estos días en la ciudad es la Guardia Imperial de Móstoles, en la que 'soldados' se visten y hacen una representación de cómo se cree que fue el bando mostoleño. "Esto comenzó a hacerse en el 1988 y fue cosa de las peñas. Se vestían de soldados y disparaban armas de fogueo. Se hace todos los años el 2 de mayo, y actualmente lo hacen actores de una empresa llamada Yllana", confiesa.

Orgullo mostoleño, que le coloca en el centro de la Comunidad

Junto a las fiestas de septiembre, las de mayo son las más importantes que vive la ciudad mostoleña. "Es histórico, es de los hechos más recordados por los vecinos. El único problema de la historia es que se olvida muy rápido", afirma David.

Y estas celebraciones, que en este 2026 arrancaron el 24 de abril (y hasta el 3 de mayo), convierten a Móstoles en uno de los centros de la Comunidad durante esta semana. "Junto a los eventos de Madrid ciudad, las fiestas de Móstoles son de lo más especial. Lo más curioso de aquí es que nuestro bando tuvo mucha repercusión. En Alcalá de Henares su alcalde lanzó un bando parecido el mismo 2 de mayo, pero no tuvo apenas seguimiento. Y el levantamiento mostoleño digamos que se alinea con la Guerra de Independencia. Llena de orgullo a la ciudad", concluye.