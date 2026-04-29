FESTIVO
Horarios de Mercadona, Carrefour, Lidl y Día el 2 de mayo en Móstoles: qué supermercados están abiertos
Tras el cierre completo por el Día del Trabajador, muchos supermercados volverán a la rutina el sábado pese a ser festivo regional
El puente de mayo vuelve a generar dudas entre los consumidores sobre cuando hacer las compras. Tras el cierre generalizado del 1 de mayo por el Día del Trabajador, el sábado 2 -festivo en la Comunidad de Madrid- presenta un escenario más flexible, si bien depende de la cadena y el tipo de establecimiento. En municipios de la región, como Móstoles, los clientes deberán prestar atención a posibles aperturas en horario reducido o cambios según cada tienda.
¿Qué supermercados abren el 2 de mayo en Móstoles?
Cadenas como Mercadona, Carrefour, Lidl, Dia o Alcampo aplican políticas diferentes en este tipo de festivos. Mientras algunas optan por mantener sus supermercados abiertos con normalidad o ligeros ajustes, otras recurren a aperturas parciales o limitadas.
En principio, y cómo avanzo el diario AS, Mercadona abrirá sus supermercados el Día de la Comunidad de Madrid a pesar de ser festivo en toda la región. Lo único que habrá que tener en cuenta es que algunos abrirán de 9 a 15 y otros en su horario habitual, de 9:00 a 21:30 horas.
Debido a esta diferencia, la empresa recomienda consultar su buscador oficial de tiendas para verificar el horario concreto de cada supermercado, ya que puede variar según comunidad, municipio o incluso el propio establecimiento.
Asimismo, el resto de cadenas seguirán la misma tendencia y abrirán sus supermercados durante el Día de la Comunidad de Madrid. Eso sí, algunas tiendas tendrán un horario especial, que se podrán consultar en los buscadores oficiales de tiendas y en los canales de difusión de cada supermercado.
Horarios de apertura de los supermercados para el 2 de mayo en Móstoles
Por lo tanto, la mayoría de las cadenas de supermercados abrirán sus puertas este sábado en la Comunidad de Madrid pese a ser festivo. Sus horarios dependerán de cada establecimiento y es preferible consultarlo en los canales oficiales. Sin embargo, el horario estimado de cada cadena sería el siguiente:
- Mercadona: Algunos establecimientos estarán abiertos de 9:00 a 15:00 y otros mantendrán el horario habitual de 9:00 a 21:30.
- Carrefour: En principio tendrán un horario habitual, de 9:00 a 22:00 o de 10:00 a 22.00.
- Lidl: En principio también conservarán su horario habitual (9:00-21:30), aunque cabe la posibilidad de que opten por abrir únicamente en horario de mañana.
- DIA: También mantendrán su horario habitual, de 9:00 a 21:30.
- Alcampo: Abrirá en horario habitual, de 9:00 a 22:00.
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