Horarios de Mercadona, Carrefour, Lidl y Día el 2 de mayo en Móstoles: qué supermercados están abiertos

El puente de mayo vuelve a generar dudas entre los consumidores sobre cuando hacer las compras. Tras el cierre generalizado del 1 de mayo por el Día del Trabajador, el sábado 2 -festivo en la Comunidad de Madrid- presenta un escenario más flexible, si bien depende de la cadena y el tipo de establecimiento. En municipios de la región, como Móstoles, los clientes deberán prestar atención a posibles aperturas en horario reducido o cambios según cada tienda.

¿Qué supermercados abren el 2 de mayo en Móstoles?

Cadenas como Mercadona, Carrefour, Lidl, Dia o Alcampo aplican políticas diferentes en este tipo de festivos. Mientras algunas optan por mantener sus supermercados abiertos con normalidad o ligeros ajustes, otras recurren a aperturas parciales o limitadas.

En principio, y cómo avanzo el diario AS, Mercadona abrirá sus supermercados el Día de la Comunidad de Madrid a pesar de ser festivo en toda la región. Lo único que habrá que tener en cuenta es que algunos abrirán de 9 a 15 y otros en su horario habitual, de 9:00 a 21:30 horas.

Imagen de archivo. Establecimiento de Mercadona / Mercadona

Debido a esta diferencia, la empresa recomienda consultar su buscador oficial de tiendas para verificar el horario concreto de cada supermercado, ya que puede variar según comunidad, municipio o incluso el propio establecimiento.

Asimismo, el resto de cadenas seguirán la misma tendencia y abrirán sus supermercados durante el Día de la Comunidad de Madrid. Eso sí, algunas tiendas tendrán un horario especial, que se podrán consultar en los buscadores oficiales de tiendas y en los canales de difusión de cada supermercado.

Horarios de apertura de los supermercados para el 2 de mayo en Móstoles

Por lo tanto, la mayoría de las cadenas de supermercados abrirán sus puertas este sábado en la Comunidad de Madrid pese a ser festivo. Sus horarios dependerán de cada establecimiento y es preferible consultarlo en los canales oficiales. Sin embargo, el horario estimado de cada cadena sería el siguiente: