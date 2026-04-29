"La compañía no tiene edad": Móstoles llena sus centros de mayores de recuerdos para combatir la soledad no deseada

Una imagen puede ser mucho más que un recuerdo. En Móstoles, se ha convertido en una herramienta para tejer vínculos y combatir una realidad cada vez más visible: la soledad no deseada entre las personas mayores. Los Centros Municipales de Mayores han impulsado un mural fotográfico para poner el foco en la importancia de la compañía y las relaciones humanas.

La iniciativa forma parte de la II Semana de la Sensibilización de la Soledad No Deseada, un programa en el que el Ayuntamiento participa junto a la Red de Atención a Mayores en Soledad de la Comunidad de Madrid. Bajo el lema "La compañía no tiene edad", el proyecto apuesta por la intergeneracionalidad como eje central de la reflexión en especial durante los días 27 y 30 de abril.

El mural es el resultado de un trabajo previo en el que se han recopilado fotografías tomadas en los distintos centros del municipio. En ellas se reflejan escenas cotidianas que muestran la relación entre las personas mayores y quienes participan en su día a día: técnicos, monitores o colaboradores.

II Semana de la Sensibilización de la Soledad No Deseada / Ayuntamiento de Móstoles

Lejos de quedarse en una simple exposición, las imágenes han tenido también un recorrido digital. Durante la semana de sensibilización se han difundido en redes sociales del Ayuntamiento de Móstoles y también utilizando el hashtag #RedMayoresEnCompañía, #LaCompañíaNoTieneEdad y #GIW26, con el objetivo de generar conciencia en la ciudadanía.

Una iniciativa que se quedará permanente en los centros

Como cierre de la iniciativa, cada centro de mayores cuenta con su propio mural expositivo, una instalación permanente que reúne una selección de estas fotografías. Más que una muestra artística, se trata de un espacio de memoria colectiva que invita a detenerse y reflexionar sobre la importancia de la compañía en todas las etapas de la vida.

La acción se enmarca además dentro del Plan Estratégico "Móstoles Cuida", que incluye otras iniciativas como sesiones formativas dirigidas a estudiantes para abordar la soledad no deseada desde el ámbito profesional de los cuidados.

En una ciudad donde viven más de 51.000 personas mayores de 65 años -representando casi el 25% total de la población mostoleña-, y donde los centros de mayores son puntos de encuentro fundamentales, este mural refuerza su papel como espacios de convivencia activa. Las imágenes, aparentemente sencillas, transmiten un mensaje claro: la conexión entre generaciones no solo es posible, sino necesaria. Una forma de recordar que, frente a la soledad, la mejor respuesta sigue siendo la compañía.