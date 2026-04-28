Renovación de los sistemas de señalización y seguridad en la C-5: afectará al tramo entre Móstoles y Embajadores

Ya es oficial. El Ministerio de Transporte ha anunciado una renovación integral de los sistemas de señalización y seguridad en la mitad del trayecto completo que recorre la línea de Cercanías C-5. En concreto, el tramo que va a sufrir estas renovaciones será el que une las estaciones de Móstoles-El Soto y Embajadores.

La intención final con los trabajos que se van a realizar es dejar esta parte de la línea "preparada" para instalar en el futuro el sistema de seguridad más avanzado que incorporan, por ejemplo, la mayoría de trenes de Alta Velocidad.

Un trabajo de renovación que costará 32 millones de euros

En principio durante esta primera fase se instalará un nuevo circuito de vía, con tecnología que permitirá detectar la presencia de otro tren. Además, se instalará también un nuevo sistema de bloqueo para garantizar la distancia entre los trenes.

A falta de la luz verde definitiva del Consejo de Ministros, la propuesta del Ministerio de Transportes contempla un contrato público por 32 millones de euros. El monto total se utilizará para renovar los 20,7 kilómetros que unen ambas estaciones y que comprenden otras nueve paradas más.

Esta actuación forma parte de otra oferta más amplia de renovación que afectará a toda la línea C-5 que buscará "aumentar su capacidad y fiabilidad". Cabe recordar que esta línea es la que registra más pasajeros de toda la red ferroviaria. A ella se suben cada día alrededor de un millón de personas. Al año, prácticamente un tercio de los 250 millones de viajeros totales de Cercanías la han utilizado.

Asimismo, es una de las líneas que más problemas genera a sus usuarios, en especial en dirección Móstoles, fruto de la obsolescencia de la infraestructura y ese continuo incremento en el número de pasajeros. En ocasiones, los trenes pueden llegar a demorarse entre 30 y 45 minutos, para el odio de todos.

Nuevo sistema de bloqueo y detección de trenes

El nuevo contrato consistirá en la instalación de equipos nuevos de los distintos elementos que conforman los sistemas de señalización de una línea ferroviaria. Por ejemplo, en las estaciones de Aluche, Embajadores, Cuatro Vientos, Alcorcón y Móstoles-El Soto, se desplegarán nuevos enclavamientos electrónicos para gestionar a distancia todas las señales.

Asimismo, todas las señales laterales serán reemplazadas por tras nuevas con tecnología LED. La actuación prevista también supondrá instalar un nuevo sistema de bloqueo para garantizar la distancia entre trenes en el tramo entre Móstoles-El Soto y Laguna, que permitirá circular en ambos sentidos por sus dos vías.

Por último, también se instalarán nuevos circuitos de vía, una herramienta esencial que sirve para detectar la presencia en la vía de otro tren, evitando así posibles colisiones o problemas similares y se desplegará el sistema de gestión de tráfico Asfa Digital y fibra óptica para garantizar la alimentación eléctrica de los trenes.