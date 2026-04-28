Así será el operativo de seguridad para las Fiestas del 2 de Mayo en Móstoles: unidad canina, videovigilancia y drones

La Junta Local de Seguridad del Ayuntamiento de Móstoles celebró el pasado viernes una sesión especial para abordar el dispositivo de seguridad que se llevará a cabo en las Fiestas del 2 de Mayo, que se llevarán a cabo hasta el próximo día 3. El alcalde, Manuel Bautista, fue el encargado de presidir la Junta, a la que asistieron otros miembros del Gobierno y de los Cuerpos de Seguridad.

La sesión tuvo como punto central la puesta en común y la coordinación de las medidas adoptadas en materia de seguridad con el objetivo de garantizar unas fiestas seguras para todos los vecinos y visitantes.

Policía, drones, unidad canina y un sistema de seguridad acústica por avisos

En total, se desplegarán a lo largo de todas las fiestas un total acumulado de 1.489 servicios de Policía Municipal. De este total, 527 servicios se destinarán directamente a los eventos programados de las fiestas. Cabe recordar que durante estos días se han previsto 33 actos que requerirán 122 servicios operativos de Policía.

Estas actuaciones de la Policía Municipal de Móstoles se reforzarán con la vigilancia a través de medios aéreos, es decir, drones, así como con la Unidad Canina y la Unidad Especial de Tráfico. Además, espacios como el Parque Finca Liana o el recinto ferial de atracciones contarán con un sistema de seguridad acústica con avisos por megafonía y control de incidente en cada una de las casetas.

En estos espacios clave también habrá vigilancia permanente de 16 cámaras distribuidas estratégicamente. Asimismo, la Policía Municipal recomienda evitar el uso del vehículo privado en las zonas donde se concentran los eventos, debido a los cortes y restricciones de tráfico previstos.

Recomendaciones para unas fiestas seguras

En paralelo, el Ayuntamiento ha incluido en el programa festivo una "Guía para unas fiestas seguras", con recomendaciones a seguir por los ciudadanos, tanto para asistir a los fuegos artificiales como para los conciertos. Además, se instalará un Punto de Información contra la Violencia de Género los días 29 y 30 de abril y 1 y 2 de mayo, de 22:00 h a 3:00 h.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha destacado "el amplio despliegue de Policía Municipal, en coordinación con Policía Nacional, Protección Civil y todos los cuerpos y agentes implicados que velarán por todos los ciudadanos, mostoleños y visitantes, para poder disfrutar de unas Fiestas del 2 de Mayo, declaradas de Interés Turístico Nacional, de manera segura".

Junta Local de Seguridad para las Fiestas del 2 de Mayo 2026 / Ayuntamiento de Móstoles

El primer edil también agradeció el trabajo de los servicios de seguridad durante todo el año, destacando que Móstoles se mantiene un año más como una de las ciudades más seguras de toda la Comunidad de Madrid.

Unas fiestas en las que podrás disfrutar de todo tipo de actividades

El pregón y el chupinazo oficial de las Fiestas tendrá lugar el miércoles 29, a las 20:30 h, desde el balcón del ayuntamiento, en la Plaza de España. Este año correrá a cargo del presidente honorífico de Protección Civil Móstoles, Luis Segura. El tradicional espectáculo de fuegos artificiales, tendrá lugar a las 23:00 horas, desde la explanada frente al Polideportivo Andrés Torrejón.

Y, entre otras actividades, sobre el escenario del Parque Finca Liana, zona de fuentes, se celebrarán conciertos como el de Isabel Aaiún (jueves 30); "La noche Pop/Rock", en la que actuarán grupos como La Pegatina y Darwin (viernes 1 de mayo); la fiesta "Móstoles Platinum Urban", con la Zowi o Dr. Bellido (sábado 2) y David Otero (domingo 3).

Durante estos días también se podrá disfrutar de actos institucionales, homenajes, exposiciones, así como desfiles y representaciones.