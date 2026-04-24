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EN MÓSTOLES

La Universidad Rey Juan Carlos recupera 52 de las 59 cámaras robadas valoradas en más de 40.000 euros

Los agentes de la Policía Nacional detectaron la venta de estas cámaras en perfiles de compraventa en internet

Archivo - Agentes de la Policía Nacional

Archivo - Agentes de la Policía Nacional / SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN - Archivo

EPE

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Móstoles

La Policía Nacional ha recuperado 52 cámaras de vídeo valoradas en más de 40.000 euros que fueron robadas el mes pasado en un edificio de la Universidad Rey Juan Carlos de Móstoles. Un hombre, que pretendía vender estas cámaras de forma online, ha sido detenido.

Según informa la Jefatura Superior de Policía de Madrid, el arrestado publicaba el material a través de plataformas digitales de compra venta de artículos.

Las cámaras viajaron desde Móstoles hasta Alcalá de Henares

La investigación se inició a mediados del mes de marzo tras recibir una denuncia interpuesta por el centro universitario en la que se señalaba que habían sido sustraídas 59 cámaras de vídeo de uno de los edificios pertenecientes al campus de Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos.

Aula de la Universidad Rey Juan Carlos

Aula de la Universidad Rey Juan Carlos / Universidad Rey Juan Carlos

Durante el transcurso de la misma, las pesquisas policiales permitieron constatar que, desde el perfil de una plataforma digital de compa-venta de artículos, se estaba llevando a cabo la publicación del material sustraído.

Avanzada la investigación, se pudo comprobar que los objetos que se habían robado previamente se encontraban en el domicilio de un varón ubicado en la localidad de Alcalá de Henares.

Halladas 52 cámaras y 21.000 euros en efectivo

Por todo ello, el pasado día 15 de abril se practicó la entrada y registro del mismo, donde fueron localizadas gran parte de las cámaras de vídeo que han podido ser entregadas al centro universitario. En concreto se han podido devolver 52 de esas 59 cámaras que habían sido sustraídas.

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Además, y como añadido, en la vivienda fueron hallados más de 21.000 euros en efectivo.

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