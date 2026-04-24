Móstoles estrena "Giro Danza Festival": ballet, flamenco, danza contemporánea, folklore y mucho más en un mismo ciclo

La primera edición del "Giro Danza Festival", organizado por el Ayuntamiento de Móstoles, ya es una realidad. Este ciclo de danza llenará la ciudad de cultura y pasión del 23 al 29 de abril, proponiendo un viaje artístico que comienza en la cumbre de la danza institucional y termina en el encuentro vecinal.

El festival arrancó por todo lo alto el día de ayer en el Teatro del Bosque. La Compañía Nacional de Danza rindió homenaje a Marius Petipa, figura clave del ballet clásico y autor de grandes obras del género. El día de ayer también acogió, en el edificio de Familia e Igualdad, la obra "Puente de Plata" de Sara Cano, que transitó entre la danza contemporánea, el flamenco y el folklore.

Programación del ciclo "Giro Danza Festival"

La agenda continua hoy, viernes 24 de abril, a partir de las 18:00 h. La Plaza de los Pájaros (junto al Teatro del Bosque) se convertirá en un escenario al aire libre, donde se representarán de manera gratuita las obras "Asceta", de Chey Jurado; "El elogio de la fisura", de Lorena Nogal; y "Flowerheads", de Elías Aguirre.

Posteriormente, el Teatro del Bosque acogerá a las 20:00 h la obra "Intangible o la mujer que quiso ser hombre", el grito de rebelión de Sara Calero, referente del baile Flamenco y la danza española. El sábado 25 es el turno del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, acompañado de la JORCAM, con "Viaje al amor brujo" a las 20:00 h. La obra explora cómo el arte gitano y popular se fusiona con la modernidad para crear una música universal.

"Boléro" de la Cie DK59 (Francia) reinventa, el domingo 26 a las 18:00 h en el Teatro El Soto, la hipnótica partitura de Ravel para situarnos en el territorio de la infancia. La coreografía emerge como un juego de construcción y destrucción, donde la imaginación no tiene límites.

El Centro de Arte 2 de Mayo alberga el martes 28, a partir de las 18:00 h, las obras "Selva", de Daniel Abreu; y "Vende humo", de Julio Ruiz. La entrada será gratuita. Y a partir de las 20:00 h, el Teatro del Bosque abre sus puertas para acoger las obras "Spira", de Eduardo Vallejo; y "Juan Caballo", de Juan Berlanga.

El colofón final llegará el miércoles 29 de abril

La programación finaliza con la Gala de Premiados del Certamen Nacional de Coreografía de Danza Española y Flamenco, que se celebrará el miércoles 29, a las 20:00 h, en el Teatro del Bosque.

Este certamen consolida el futuro del género premiando hasta seis obras que fusionan tradición y vanguardia en el Día Internacional de la Danza.

Actividades paralelas

Además, el festival ofrece un ambicioso programa comunitario, destacando especialmente el taller para mayores de 65 años sobre la "Danza del Fuego", de Manuel de Falla. Este espacio, dirigido por la coreógrafa Sara Cano, permite a nuestros mayores reinterpretar un clásico de Falla, situándolos como protagonistas absolutos del proceso creativo.

Además, la Plaza del Pradillo será el escenario el 26 de abril del Pasodoble Comunitario, una gran invitación al baile popular que contará con la participación de la Banda La Estrella de Móstoles. El festival se completa con la exposición "Monstruos del Flamenco", de José Maldonado, y la presentación del libro de Julio Ruiz, "Un tiro te peguen".