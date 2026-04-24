¿Qué hacer este fin de semana en Móstoles? Estos son los mejores planes y eventos que incluyen danza, música en directo y cine en familia

Móstoles se prepara para un fin de semana lleno de propuestas para todos los gustos, convirtiéndose una vez más en un punto de encuentro para vecinos y visitantes. La agenda llega cargada de actividades culturales, música en directo y opciones de ocio pensadas para disfrutar en familia, con amigos o incluso en solitario. Desde espectáculos destacados hasta planes más tranquilos, la ciudad ofrece alternativas para aprovechar al máximo estos días.

Entre los eventos más esperados se pueden encontrar las Fiestas del 2 de Mayo, el "Giro Danza Festival" o el regreso de "Móstoles Monumental", tres citas que prometen atraer a públicos diversos y dinamizar distintos espacios del municipio. Tanto si buscas entretenimiento, cultura o simplemente desconectar de la rutina, este fin de semana en Móstoles tiene algo preparado para ti.

Actividades para el sábado 25 de abril: cine en familia, danza y una visita teatralizada

La agenda cultural de este sábado en Móstoles tiene todo tipo de actividades para escoger. Desde proyecciones gratuitas, obras que forman parte del ciclo "Giro Danza Festival" hasta una visita teatralizada en el Museo de la ciudad.

-"Llega la leyenda ¡plastiquera!": Juego de rol organizado por la Asociación Los últimos Jinetes, en el Centro Sociocultural El Soto, de 17:00 a 20:15 horas. Acceso libre.

- "Una noche en el museo": Visita teatralizada en el Museo de la Ciudad a las 21.00 y 22:00 horas (dos pases), a cargo de la Asociación Teatral Carpe Diem. Inscripciones en el propio centro a partir del martes 21 de abril.

Ruta teatralizada "Una noche en el museo" en Móstoles / Ayuntamiento de Móstoles

- "Super Charlie": Proyección gratuita dentro de Cine en familia, en el Centro Sociocultural El Soto, a las 18:00 horas. Para todos los públicos. Retirada de invitaciones desde el lunes en el propio centro, de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.

- "Viaje al amor brujo", dentro de Giro Danza Festival, de Manuel de Falla: Ballet a cargo del Ballet Español de la Comunidad de Madrid acompañado de la JORCAM, en el Teatro del Bosque a las 20:00 horas. Precio: 18, 15 y 12 €. 70 minutos. Para todos los públicos. Venta de entradas online o en taquillas de los teatros municipales.

Actividades para el domingo 26 de abril: recorrido por Móstoles, música en directo y danza

Por su parte, el domingo estará cargado de nuevas actividades que complementarán a las nombradas anteriormente. La más destacada, el regreso de "Móstoles Monumental", donde se realizará un paseo por el caso histórico del municipio completamente gratis. Un especialista guiará a los presentes a través de un recorrido a pie por los principales edificios de la ciudad.

Cartel "Móstoles Monumental" / Ayuntamiento de Móstoles

Debido a la gran demanda, este domingo habrá dos sesiones consecutivas. La primera será a las 11:00 y la segunda a las 12:30. Ambas iniciarán su recorrido en el Museo de la Ciudad, y lo finalizarán en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Las reservas, de cara a futuro, se pueden realizar en visitamostoles@gmail.com. Además, entre otras actividades destacan:

- "Concierto de piano", dentro del XV Ciclo de Conciertos en el Museo de la Ciudad, a las 12:00 horas: A cargo del alumnado del aula del profesor Eloy Terrero, del Conservatorio Profesional de Música Rodolfo Halffter. Entrada gratuita previa retirada de invitaciones en el propio centro a partir del martes 21 de abril.

- "Pasodoble comunitario", dentro de Giro Danza Festival, a cargo de La Banda de La Estrella, en la Plaza del Pradillo a las 12:30 horas. Acceso libre.

- "Boléro", dentro de Giro Danza Festival: Danza a cargo de la compañía Cie DK59, en el Teatro El Soto a las 18:00 horas. Precio: 3 €. 70 minutos. Recomendada a partir de 5 años. Venta de entradas online o en taquillas de los teatros municipales.

Última oportunidad para ver algunas exposiciones en Móstoles

Por si no había opciones suficientes, o no terminaba de convencerte ninguna, también tienes la opción de visitar hasta dos exposiciones que cierran sus puertas este domingo.

- "Entre pigmentos y barro": Exposición de pintura y escultura de la artista local Victoria Lázaro, en el Centro Sociocultural Caleidoscopio, hasta el 26 de abril. Acceso libre

- "El fuego": Exposición de fotografía de la Asociación Fotográfica Móstoles (AFOM), en la sala de exposiciones temporales del Museo de la Ciudad, hasta el 26 de abril. Acceso libre.