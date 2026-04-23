Seis historias que definen Móstoles: estos son los galardonados de los Premios Mostoleños 2026

Móstoles pone, un año más, nombre a quienes mejor representan y definen los valores de la ciudad: compromiso, esfuerzo, solidaridad y el orgullo de pertenecer al municipio. La XIII edición de los Premios Mostoleños ha reconocido a seis perfiles y entidades cuya trayectoria refleja, según el propio ayuntamiento, “una imagen clara de lo que somos como ciudad”.

El acto de entrega de diplomas a los nominados, celebrado en la tarde de ayer en el salón de plenos del ayuntamiento, reunió a representantes institucionales, miembros del jurado y candidatos. Junto al alcalde, estuvieron presentes el segundo teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Presidencia y Recursos Humanos, Alberto Rodríguez de Rivera, así como concejales de la Corporación municipal.

Los galardonados recibirán el premio en el acto institucional que se celebrará el próximo 2 de mayo. / Ayuntamiento de Móstoles

Aunque este primer acto ha servido como reconocimiento previo, será el próximo 2 de mayo, coincidiendo con el Día de la Comunidad de Madrid, cuando los galardonados reciban oficialmente sus premios en una ceremonia institucional. En esta edición, los Premios Mostoleños vuelven a poner el foco en historias ligadas al tejido social de la ciudad de quienes contribuyen a mejorar la vida de los vecinos.

Estos son los galardonados de los Premios Mostoleños 2026

Los seis premiados de la XIII edición de los Premios Mostoleños han sido:

Fundación AMÁS , por su trayectoria comprometida con la inclusión social y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Nacida del impulso de familias implicadas, esta entidad se ha consolidado como un referente, acompañando a las personas en todas las etapas de su vida y promoviendo su inclusión laboral.

, por su trayectoria comprometida con la inclusión social y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Nacida del impulso de familias implicadas, esta entidad se ha consolidado como un referente, acompañando a las personas en todas las etapas de su vida y promoviendo su inclusión laboral. Erika Seoane , por su trayectoria profesional al cuidado de la ciudad desde un ámbito tan esencial como es la limpieza viaria y la gestión de residuos. Con su trabajo contribuye, día a día, a hacer de Móstoles una mejor ciudad.

, por su trayectoria profesional al cuidado de la ciudad desde un ámbito tan esencial como es la limpieza viaria y la gestión de residuos. Con su trabajo contribuye, día a día, a hacer de Móstoles una mejor ciudad. Vanesa Prieto , fundadora y presidenta de la Asociación TDAH+ Móstoles. Trabaja incansablemente para apoyar a personas con TDAH y dar visibilidad a esta realidad. Gracias a su iniciativa, numerosas familias han encontrado orientación, comprensión y acompañamiento.

, fundadora y presidenta de la Asociación TDAH+ Móstoles. Trabaja incansablemente para apoyar a personas con TDAH y dar visibilidad a esta realidad. Gracias a su iniciativa, numerosas familias han encontrado orientación, comprensión y acompañamiento. Real Cofradía de Jesús Nazareno y Cristo Resucitado. Desde su fundación en 1992, ha desempeñado un papel clave en la Semana Santa mostoleña a lo largo de 30 años.

Juan Francisco Pontes, uno de los seis galardonados de los Premios Mostoleños 2026 / Ayuntamiento de Móstoles