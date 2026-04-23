Seis historias que definen Móstoles: estos son los galardonados de los Premios Mostoleños 2026
La Fundación AMÁS, Erika Seoane, Vanesa Prieto, la Real Cofradía de Jesús Nazareno y Cristo Resucitado, Juan Francisco Pontes y Julio Francisco González son los galardonados de la edición de este año
Móstoles pone, un año más, nombre a quienes mejor representan y definen los valores de la ciudad: compromiso, esfuerzo, solidaridad y el orgullo de pertenecer al municipio. La XIII edición de los Premios Mostoleños ha reconocido a seis perfiles y entidades cuya trayectoria refleja, según el propio ayuntamiento, “una imagen clara de lo que somos como ciudad”.
El acto de entrega de diplomas a los nominados, celebrado en la tarde de ayer en el salón de plenos del ayuntamiento, reunió a representantes institucionales, miembros del jurado y candidatos. Junto al alcalde, estuvieron presentes el segundo teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Presidencia y Recursos Humanos, Alberto Rodríguez de Rivera, así como concejales de la Corporación municipal.
Aunque este primer acto ha servido como reconocimiento previo, será el próximo 2 de mayo, coincidiendo con el Día de la Comunidad de Madrid, cuando los galardonados reciban oficialmente sus premios en una ceremonia institucional. En esta edición, los Premios Mostoleños vuelven a poner el foco en historias ligadas al tejido social de la ciudad de quienes contribuyen a mejorar la vida de los vecinos.
Estos son los galardonados de los Premios Mostoleños 2026
Los seis premiados de la XIII edición de los Premios Mostoleños han sido:
- Fundación AMÁS, por su trayectoria comprometida con la inclusión social y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Nacida del impulso de familias implicadas, esta entidad se ha consolidado como un referente, acompañando a las personas en todas las etapas de su vida y promoviendo su inclusión laboral.
- Erika Seoane, por su trayectoria profesional al cuidado de la ciudad desde un ámbito tan esencial como es la limpieza viaria y la gestión de residuos. Con su trabajo contribuye, día a día, a hacer de Móstoles una mejor ciudad.
- Vanesa Prieto, fundadora y presidenta de la Asociación TDAH+ Móstoles. Trabaja incansablemente para apoyar a personas con TDAH y dar visibilidad a esta realidad. Gracias a su iniciativa, numerosas familias han encontrado orientación, comprensión y acompañamiento.
- Real Cofradía de Jesús Nazareno y Cristo Resucitado. Desde su fundación en 1992, ha desempeñado un papel clave en la Semana Santa mostoleña a lo largo de 30 años.
- Juan Francisco Pontes, ha dedicado toda su vida al comercio local, formando parte del tejido tradicional que ha dado identidad al municipio madrileño. Durante décadas estuvo al frente de la emblemática Tienda de Los Combos, un lugar de encuentro para generaciones de mostoleños. Posteriormente, continuó con la apertura de un estanco en la Avenida de la Constitución, hoy gestionado por su familia.
- Julio Francisco González (a título póstumo): muy implicado en la vida social y festiva de la ciudad, participó activamente en peñas como La Loma, compartiendo su pasión por la música y las chirigotas. Su forma de vivir, intensa y solidaria, es reflejo de los valores de la convivencia y amor por Móstoles.
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