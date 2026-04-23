Móstoles se rinde a las sevillanas: así celebraron decenas de mayores la Feria de Abril

La Feria de Abril traspasa fronteras cada primavera y encuentra en numerosos municipios de Madrid su propia versión. También en Móstoles, donde este martes el ambiente andaluz se coló en los Bailes de Mayores con una jornada dedicada a esta tradicional fiesta. A 513 kilómetros de Sevilla, los trajes de flamenca, las sevillanas y la música en directo marcaron el ritmo de la sesión.

Como cada martes, los Salones Copacabana, en la calle Cid Campeador, reunieron a decenas de vecinos que no fallan a sus clases de baile. Para esta ocasión la jornada estuvo dedicada íntegramente a la Feria de Abril, la cual forma parte del programa de Bailes de Mayores impulsada por el Ayuntamiento de Móstoles con el objetivo de fomentar el envejecimiento activo y la participación social.

Decenas de mostoleños celebraron la Feria de Abril en los Salones Copacabana / Ayuntamiento de Móstoles

Durante la celebración, decenas de mayores participaron en un evento en el que no faltaron los elementos más característicos de esta festividad: los trajes tradicionales, flores, música y, sobre todo, baile. Las sevillanas se convirtieron en el eje central de la tarde -entre las 17:00 y las 21:00 horas- con un ambiente festivo que trasladó por unas horas el espíritu del sur hasta el municipio madrileño.

Los Bailes de Mayores, consolidado como una de las propuestas más participativas

La jornada también sirvió como punto de encuentro entre vecinos, reforzando los lazos sociales en un ambiente distendido. Más allá del baile, el evento permitió compartir experiencias y mantener una actividad dinámica en grupo, algo especialmente valorado por los asistentes.

Además, la cita contó con la participación de la concejal de Contratación, Mayores y Bienestar Social, Raquel Guerrero, quien, además de bailar junto a los mayores, hizo entrega de unos obsequios con forma de caseta -típica de esta feria- para premiar a los participantes destacados que demostraron "más gracia y salero" como "la mejor sevillana y el más flamenco".

Este tipo de iniciativas forman parte de la programación municipal dirigida a los vecinos mostoleños de mayor edad, con las que busca ofrecer alternativas de ocio y encuentro. A través de estas actividades, el Consistorio pretende no solo dinamizar la vida social del colectivo, sino también promover hábitos saludables y combatir la soledad no deseada.