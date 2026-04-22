Móstoles también celebra el Día de la Comunidad de Madrid: historia, música y ocio para todos los públicos

El Ayuntamiento de Móstoles ha organizado, a través de la Concejalía de Educación y Cultura y en colaboración con asociaciones, peñas y entidades del municipio, una programación histórico-cultural y festiva que se desarrollará del 24 de abril al 3 de mayo en la ciudad. Mostoleños y visitantes podrán participar de esta fiesta declarada de Interés Turístico Nacional, que rememora un acontecimiento épico en la historia de España.

El alcalde de la ciudad, Manuel Bautista, fue el encargado de presentar el programa de las Fiestas del 2 de mayo en la Plaza del Pradillo, acompañado por otros concejales, representantes de peñas, entidades y asociaciones, miembros de los Cuerpos de Seguridad y numerosos vecinos.

La programación comenzará con la apertura del recinto ferial el viernes 24 de abril, a las 17:00 h. Las atracciones podrán disfrutarse los días laborables y festivos hasta las 00:00 h, mientras que los viernes y vísperas de festivo el horario se alargará hasta las 02:00 h. El Día de la Infancia, que serán los días 27 y 28 de abril, los usuarios podrán obtener descuentos del 50% en el precio habitual.

Pregón, exposiciones, desfiles y cantajuegos

El miércoles 29 de abril, se celebrará el tradicional Chupinazo, a las 20:30 h, desde el balcón del ayuntamiento, en la Plaza de España. El pregón correrá a cargo de Luis Segura Caravaca, presidente honorífico de Protección Civil Móstoles. Por la noche, a las 23:00 h, se podrá ver en el cielo mostoleño el espectáculo de fuegos artificiales, a cargo de Pirotecnia Igual, que se lanzarán desde la explanada frente al Polideportivo Andrés Torrejón.

Previamente, el Tradicional Mercado Goyesco abrirá sus puertas a las 10:00 h en el centro histórico. En él podrás encontrar más de 140 puestos de productos de artesanía y de gastronomía, pasacalles teatralizados y musicales, cuentacuentos... Y, a partir de las 19.30 h, en los alrededores del Ayuntamiento, tendrá lugar el Desfile Goyesco de Gigantes y Cabezudos, que contará con acompañamiento musical.

El mismo día 29, comienza la exposición de Meninas por la ciudad. Estas 5 figuras artísticas, ambientarán distintos puntos de la ciudad como Plaza del Pradillo, Avenida de la Constitución, Plaza de España, Avenida de Portugal y Parque Finca Liana. Además, y por segundo año consecutivo, el ayuntamiento organiza un concurso para aquellos mostoleños o visitantes que quieran fotografiarse junto a ellas y participar en el sorteo para conseguir una mini-menina.

Los más pequeños, el jueves 30 de abril, podrán disfrutar del original "Cantajuego: Megahits" para cantar y bailar al ritmo de las canciones más conocidas de este popular grupo de reconocida trayectoria profesional que triunfa generación tras generación

Actos de recreaciones históricas

El acto institucional central del día 2 de mayo, el homenaje a los Héroes de la Independencia, se celebrará a las 12:30 h, en la Plaza del Pradillo. En este día festivo en el municipio y en toda la Comunidad de Madrid, también se llevarán a cabo las imposiciones de la corona de laurel tanto en la tumba del alcalde Andrés Torrejón, como en la Casa Museo Andrés Torrejón y en el monumento dedicado a Simón Hernández. A continuación, a las 13:00 h, se procederá a la entrega de los Premios Mostoleños 2026, que este año celebra su XIII edición.

Por la tarde, a las 20:00 h, se llevará a cabo la clásica representación de los Hechos Históricos acontecidos el 2 de mayo de 1808, a cargo de la Escuela de Actores de Móstoles, con la colaboración de la Banda La Estrella y dirigida por Yllana Producciones, sobre el escenario de la Plaza de España.

Raquel Manjavacas durante la presentación de la programación de las Fiestas del 2 de Mayo en Móstoles / José Miguel Turrillo Martínez / Ayuntamiento de Móstoles

Anteriormente, el viernes 1 de mayo, a partir de las 12:00 h, los mismos actores representarán las Escenas Costumbristas, en colaboración con el grupo de Jotas 2 de mayo, dirigidos por Yllana Producciones. El mismo día, tendrá lugar el XLIV Concurso de Carrozas, a las 18:00h, que partirá de la calle Desarrollo y hará un recorrido por las calles más céntricas finalizando en la calle Órganos.

Otro acto histórico de las tradiciones mostoleñas es el Desfile de Farolillos, el día 2, organizado por la Federación de Peñas, en colaboración con el Ayuntamiento de Móstoles y la Asociación Desastres de la Guerra, que se realiza vestidos de época, iniciándose el recorrido en el Teatro del Bosque, a las 21:30 h hasta llegar al Monumento de Andrés Torrejón en la Plaza del Pradillo.

Espectáculos musicales

Además de todos los eventos nombrados anteriormente, las Fiestas del 2 de Mayo de Móstoles ofrecerán espectáculos musicales de diferentes estilos para todos los públicos.

Escenario Parque Finca Liana: Isabel Aiaún (30 de abril); "La Noche Pop/Rock" (1 de mayo) y la fiesta "Móstoles Platinum Urban" (2 de mayo de 21:30 h a 03:00 h).

Escenario Liana Fuentes: Concierto de David Otero que cerrará la programación musical el domingo 3, a las 21:30 h.

el domingo 3, a las 21:30 h. Escenario Plaza de España: Espectáculo "Lorca es flamenco" (3 de mayo); Disco Junior (3 de mayo a las 12:30 h).

Eventos deportivos y refuerzos en la seguridad

Además, durante estos días, Móstoles continuará vibrando con las competiciones deportivas que se desarrollarán en el municipio, como "Ciudad Europea del Deporte 2026". Así, se sucederán eventos deportivos relevantes como el Campeonato de la Comunidad de Madrid categoría élite de Boxeo masculino y femenino; el Campeonato de España juvenil masculino de Voleibol, la Copa de la Reina de fútbol sala femenina o el Open Internacional de Ajedrez, además del XXVIII Trofeo de frontenis fiestas de mayo y otras competiciones de fútbol 7, patinaje o tenis de mesa.

Para disfrutar de unas fiestas seguras, el Ayuntamiento de Móstoles habilitará un punto de información contra la violencia de género en el Parque Finca Lianca. Allí se dispensarán gratuitamente pulseras centinela (detectores de drogas en bebidas que gracias a un test rápido alerta en segundos si la bebida ha sido alterada), además de cubrevasos y llaveros con dispositivos disuasorios para prevenir agresiones.

Además, se reforzarán los autobuses nocturnos, tanto de Parque Coimbra como los urbanos, con los siguientes horarios: