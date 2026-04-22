Comienza la "transformación" del Hospital Universitario de Móstoles: una fase clave de obras para la construcción del nuevo edificio

La ampliación del Hospital Universitario de Móstoles da un paso más con el inicio de una nueva fase de obras que marcará el futuro del complejo sanitario. Los trabajos de demolición del antiguo aparcamiento han comenzado ya y suponen el punto de partida para la construcción del nuevo edificio asistencial. Una actuación dotada con 44,6 millones de euros que permitirá modernizar las instalaciones, mejorar la atención sanitaria y reforzar la capacidad del centro para dar respuesta a las necesidades de los vecinos de Móstoles.

La demolición del antiguo aparcamiento permitirá actuar sobre una superficie de casi 50.000 metros cúbicos. Tras la retirada de escombros, se procederá primero a la excavación y consolidación de cimientos, y posteriormente a la construcción del nuevo edificio. Esta actuación se pone en marcha una vez finalizado el nuevo centro de transformación eléctrica, infraestructura necesaria para garantizar el suministro energético del nuevo edificio asistencial que tendrá 18.600 metros cuadrados, distribuidos en siete plantas.

Esta infraestructura permitirá ampliar la capacidad asistencial y reorganizar espacios, con el objetivo de mejorar la atención sanitaria y optimizar los recursos del centro.

Así será el nuevo edificio del Hospital Universitario de Móstoles

El proyecto global contempla la construcción de un edificio que albergará nuevas áreas asistenciales, consultas y espacios adaptados. Además, permitirá reorganizar servicios dentro del complejo hospitalario, favoreciendo una mejor distribución y mayor eficiencia en la atención a los pacientes. De esta manera, se llevará a cabo una gran reforma para mejorar las áreas dedicadas al Hospital de Día de Onco-Hematología, la Unidad de Endoscopias, el Servicio de Farmacia y los laboratorios.

Panorámica de todos los edificios que contempla el proyecto de reforma del Hospital de Móstoles / Hospital Universitario de Móstoles

De las siete plantas que se contemplan, dos estarán destinadas a los servicios de Urgencias y Radiodiagnóstico; otras dos acogerán las Consultas Externas hospitalarias, y las tres restantes -subterráneas- albergarán el nuevo aparcamiento del complejo.

Asimismo, la infraestructura ha sido diseñada como "un espacio más amable y acogedor, incorporando áreas amplias, funcionales y mejor adaptadas para pacientes, familiares y profesionales", al contar con patios interiores acristalados, accesibles y zonas verdes.

El Hospital Universitario de Móstoles, con más de 300 camas y una plantilla de 2.400 profesionales, es uno de los centros de referencia en la zona sur de la Comunidad de Madrid. Anualmente, aglutina más de 35.000 consultas, 11.400 intervenciones quirúrgicas, 100.000 urgencias, 21.000 sesiones o tratamientos en hospitales de día y alrededor de 300 ingresos en la unidad de Hospitalización a Domicilio. Por lo que esta ampliación supone una actuación clave para reforzar su capacidad y mejorar la calidad asistencial.