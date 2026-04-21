UN DÍA DE DURACIÓN
Aviso para los vecinos Móstoles: programado un nuevo corte de agua durante hoy martes
Los trabajos, que permitirán mejorar la calidad del servicio de la zona, se están realizando en la calle Osa Mayor
Malas noticias para los vecinos de Móstoles. Y es que, durante el día de hoy, martes 21 de abril, se está produciendo un nuevo corte de agua que afecta a una zona concreta del municipio. Si bien solo se está produciendo en una calle, todos sus vecinos tendrán que estar atentos ante cualquier tipo de aviso o incidencia nueva.
La buena noticia reside en los propios trabajos que se están realizando. Su objetivo es mejorar la calidad del servicio que se presta en la zona. Además, el corte fue anunciado mediante carteles, como confirma el propio sitio web del Canal de Isabel II, institución encargada de realizar los trabajos de mejora.
Corte de agua de un día de duración
En este sentido, el corte de agua se ha producido en la calle de la Osa Mayor. El inicio del mismo se ha producido a las 8:46 h del día de hoy. Se espera que los trabajos, según ha publicado la institución, duren un día entero. Por esa misma razón, se estima que el suministro de agua volverá a la normalidad mañana, miércoles, sobre las 9:00 h.
El Canal de Isabel II recomienda estar atentos a sus canales de difusión, ya que será allí donde se notifique el fin de los trabajos, así como cualquier tipo de problema o incidencia que pueda suceder en los mismos.
¿Qué se debe hacer ante un corte de agua?
Si bien, y en ocasiones, los cortes de agua pueden ser repentinos, normalmente estos trabajos se anuncian con antelación para que los vecinos se puedan preparar ante cualquier emergencia. Esto se hace por una lógica y simple razón, que los vecinos puedan prepararse ante las obras.
Por eso mismo, hay varias recomendaciones a tener en cuenta frente a un corte de agua avisado:
- Llenar previamente recipientes con agua (botellas, garrafas, ollas), o comprar en supermercados.
- Priorizar el agua para beber, cocinar e higiene personal. También tener a mano artículos de higiene personal que no requieran de agua.
- Informar a vecinos, que pueden estar algo más despistados, para que tomen también las medidas necesarias.
- Desconectar o proteger electrodomésticos que utilicen agua.
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