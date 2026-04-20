De museos a karaoke: así es Diverconciliamos, el campamento inclusivo gratuito en Móstoles

El Ayuntamiento de Móstoles, a través de la Concejalía de Contratación, Mayores y Bienestar Social, ofrece este verano el campamento urbano "Diverconciliamos" para apoyar la conciliación familiar de personas con discapacidad física, intelectual o del desarrollo.

El campamento, gratuito, está dirigido a niños y jóvenes de edades comprendidas entre los 4 y los 17 años, que estén empadronados y residiendo en el municipio de Móstoles y escolarizados en Centros de Educación Especial durante el curso 2025-2026.

En el supuesto de que el menor no cumpla este requisito podrá acceder a este campamento siempre que el progenitor o tutor legal solicitante acredite que está empadronado/a o trabajando en Móstoles (deberá aportar contrato de trabajo y última nómina).

El campamento se alargará todo el verano

"Diverconciliamos" se desarrollará en el CPEE Miguel de Unamuno, en horario de 8:30 h a 16:00 h. El campamento se celebrará las semanas del 22 al 30 de junio, del 1 al 15 de julio, del 2 al 14 de agosto, del 17 al 30 de agosto y del 31 de agosto al 4 de septiembre. Solo se podrán marcar dos de estos periodos y no se aceptará la inscripción por días sueltos.

Así es Diverconciliamos, el campamento inclusivo gratuito en Móstoles / Ayuntamiento de Móstoles

Las plazas que queden libres en alguno de los periodos se ofertarán a las familias participantes. Cabe destacar que cada semana se realizará, al menos, una actividad fuera del colegio. Entre ellas destacan: Planetario de Madrid, musicales, museos, exposiciones, escalada o karaoke.

Todos los días se ofrecerá un menú adaptado a las necesidades individuales de cada uno de los participantes, supervisado por un nutricionista, y que respetará las posibles alergias y necesidades de texturas diferentes. Dichas necesidades se deberán especificar en los ficheros a rellenar para formular la inscripción.

Inscripciones abiertas hasta el 3 de mayo

La inscripción se podrán realizar hasta el 3 de mayo, tanto presencialmente como de manera online. Los interesados podrán entregar la solicitud, junto con la documentación requerida, en alguna de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro y Atención Ciudadana.

Por otro lado, si lo prefieren de forma telemática, deberán enviar un correo electrónico a diverconciliamos@aytmo-mostoles.es con la documentación necesaria. En el Asunto del correo deberá ir especificado el siguiente mensaje: CAMPAMENTOS URBANOS DIVERCONCILIAMOS + Nombre y Apellidos del participante.

La información adicional, así como toda la documentación que se debe rellenar, se encuentra en la propia página web del Ayuntamiento de Móstoles.

Desarrollando una ciudad cada vez más inclusiva

Raquel Guerrero, concejal de Contratación, Mayores y Bienestar Social, afirmó que, con iniciativas como Diverconciliamos, "seguimos avanzando en nuestro compromiso con una ciudad más inclusiva, donde todas las familias, especialmente aquellas con hijos con discapacidad, encuentran un apoyo real para conciliar su vida personal y laboral".

"Este campamento, completamente gratuito, no sólo facilita la conciliación durante los meses de verano, sino que garantiza una atención especializada y de calidad para los menores, adaptada a sus necesidades individuales", concluyó la concejal.