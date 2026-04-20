Las tiendas de Móstoles podrán detectar la soledad no deseada: así combaten la “epidemia” del siglo XXI

El Ayuntamiento de Móstoles, a través de la Concejalía de Contratación, Mayores y Bienestar Social, ha puesto en marcha una nueva iniciativa impulsada en el marco de las actuaciones del plan estratégico municipal "Móstoles Cuida". En esta ocasión, ciertos establecimientos de Móstoles han recibido la insignia de "Soledad No Deseada".

Este plan del Consistorio busca conseguir la concienciación, detección, intervención, prevención y gobernanza respecto a la soledad no deseada.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, junto a la concejal de Contratación, Mayores y Bienestar Social, Raquel Guerrero, visitaron el pasado viernes dos de estos establecimientos que colaboran para prevenir y detectar casos de soledad no deseada en el municipio. Visitaron la farmacia Antón Cañadas, situada en la calle Empecinado, 64, y la librería Andrómeda, en la calle Andrómeda, 16 local 7.

Casi medio centenar de comercios locales forman combaten la soledad

Como parte de este plan, "Móstoles Cuida", el municipio cuenta con una Red de Entidades y Red de Comercios Amigables, gracias a las cuales se institucionaliza un sistema de información y seguimiento y se realiza una evaluación continua que oriente las líneas de actuación.

Los integrantes de estas redes han recibido formación especializada dotándoles de herramientas básicas para la detección precoz ante posibles situaciones de vulnerabilidad. Casi medio centenar de comercios locales como peluquerías, centros de ópticas y audiología, librerías y farmacias, integran, principalmente, la Red de Comercios Amigables con las personas mayores.

Establecimientos de Móstoles colaboran para prevenir la soledad no deseada / Ayuntamiento de Móstoles

Todos ellos son agentes clave en la prevención y detección de casos de soledad no deseada, al ser establecimientos de proximidad en contacto directo con la ciudadanía, especialmente con los mayores. Además, dicha red está integrada por personal técnico municipal, otros profesionales, entidades del tercer sector, residencias, asociaciones vecinales y centros de salud.

Combatir la soledad desde el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Móstoles da así continuidad al plan "Móstoles Cuida", y no se quedará ahí. Con el apoyo de la Red de Entidades y las iniciativas de la Comunidad de Madrid, continuará desarrollando acciones para prevenir la soledad no deseada. Además de las ya contempladas en el marco del Convenio de Soledad no Deseada 2025-2026, suscrito entre las entidades nombradas anteriormente.

La soledad no deseada es un fenómeno complejo, multifactorial, con impacto directo sobre el bienestar emocional, la salud y la calidad de vida de las personas, especialmente entre los mayores. Por ello, combatirla es un problema común, que sólo se resolverá si entre organismos hay un consenso y se desarrollan este tipo de acciones.