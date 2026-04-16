Vecinos de Móstoles podrán conseguir roscas gratis por compras en comercios de la ciudad

Nueva campaña "Rosca de San Marcos 2026" en Móstoles. El objetivo de la misma es fomentar las compras en el comercio local, impulsar los establecimientos adheridos a la iniciativa "Todo está en Móstoles" y poner en valor una tradición gastronómica arraigada en el municipio.

Así, los vecinos podrán conseguir una Rosca de San Marcos de forma gratuita realizando compras en los establecimientos que forman parte de la iniciativa de esta nueva iniciativa.

La campaña tendrá lugar durante el mes de abril

Para participar en la campaña "Rosca de San Marcos 2026", los vecinos de Móstoles deberán realizar una compra mínima de 10 euros, entre el 15 y el 23 de abril de 2026, ambos inclusive, en cualquiera de los establecimientos participantes. Posteriormente, deberán adjuntar el ticket de compra original a través del formulario disponible en la plataforma de la iniciativa.

Solo se podrá participar una única vez por persona, independientemente del número de compras realizadas. Una vez se valide el ticket, el usuario recibirá un código QR para poder conseguir el producto de manera gratuita.

Dicho código QR permitirá canjear una Rosca de San Marcos gratuita los días 24, 25 y 26 de abril, en las pastelerías, panaderías o establecimientos hosteleros participantes. Eso sí, la promoción está sujeta a un número limitado de roscas disponibles, por lo que se recomienda realizar las compras y subir los tickets con antelación para no quedarse sin disfrutar de esta tradición.

Aún puedes inscribir tu comercio para participar

En la campaña participarán los comercios que están inscritos en la plataforma "Todo está en Móstoles". Aquellos que aún no estén en la plataforma pero que quieran participar en la campaña pueden hacerlo a través del siguiente enlace. Por otra parte, las pastelerías, panaderías y establecimientos hosteleros que deseen participar se pueden inscribir a través de un formulario diferente.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento busca impulsar el tejido comercial y hostelero del municipio, incentivando el consumo en negocios locales. Asimismo, busca mantener viva la tradición de la Rosca de San Marcos, un producto arraigado en la cultura gastronómica local.

La Rosca de San Marcos: tradición gastronómica local

Con esta iniciativa, el Consistorio está recuperando una celebración tradicional de Móstoles, que estuvo perdida en las últimas décadas y que tenía lugar cada año el 25 de abril, día de San Marcos.

Rosca de San Marcos / Archivo

La celebración consistía en salir al campo a disfrutar del tiempo primaveral con una comida campestre en la que se consumían unas deliciosas y singulares roscas para la ocasión.

San Marcos, como otras romerías y rogativas que se hacían antaño en la estación primaveral, tenía como objetivo fundamental implorar por la buena marcha de las cosechas, en especial la del cereal, en la época del año crucial para su desarrollo.