El Plan Vive abre la puerta de 308 nuevas viviendas de alquiler para jóvenes menores de 35 años en Móstoles: estos son los requisitos

Si hay un tema que por excelencia preocupa, y sobre todo a los jóvenes, ese es el de la vivienda. La subida imparable dejando precios desorbitados hacen casi imposible que los jóvenes puedan emanciparse. Móstoles no es una excepción. Entre las estrategias propuestas por parte de las autoridades, una nueva promoción del Plan Vive de la Comunidad de Madrid abrirá las puertas de 308 viviendas en el municipio madrileño que se adjudicarán exclusivamente a menores de 35 años.

En total, el Gobierno regional ha adjudicado la construcción 3.352 viviendas en esta promoción del Plan Vive Solución Joven repartidas en ocho municipios: 756 nuevos hogares en Alcobendas, 365 en Arroyomolinos, 332 en Colmenar Viejo, 303 en Tres Cantos, 295 en Loeches, 150 en Valdemoro, 843 en la capital y las 308 de Móstoles. Las obras de estas nuevas viviendas están previstas que comiencen a lo largo de 2026, con el objetivo de incrementar el parque de vivienda de alquiler a precios reducidos y favorecer la emancipación de la población joven.

Requisitos para poder presentarse

El funcionamiento de la adjudicación es similar al recogido en el Plan Vive original de la Comunidad de Madrid. El dominio de los terrenos, cuya titularidad corresponde al Gobierno regional, se concede a las diferentes constructoras para que construyan las promociones que posteriormente serán otorgadas en régimen de alquiler.

El principal requisito para optar a una de estas casas es la edad, ya que es necesario ser menor de 35 años. Además, los solicitantes deben destinarla a su residencia habitual y no deben tener ningún otro inmueble en propiedad a su nombre. Igualmente, tienen prioridad las personas empadronadas o que trabajen en Móstoles desde hace al menos tres años. Otro aspecto relevante es el límite de gasto, ya que no se puede destinar más del 35% de los ingresos netos anuales de la unidad de convivencia al pago de la renta total por año.

Estas actuaciones se enmarcan dentro del Plan Vive, una iniciativa del Gobierno regional que se podrán sumar a las 5.200 viviendas ya entregadas en localidades como Alcalá de Henares, Alcorcón, Getafe o incluso Móstoles, donde ya se entregaron 430. En total, bajo esta iniciativa general se prevé la construcción de 14.000 hogares durante la presente legislatura en más de una veintena de municipios de la Comunidad.