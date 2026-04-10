Así será la nueva residencia de estudiantes de Móstoles: piscina, pistas de pádel y más de 500 plazas disponibles

Móstoles está de celebración con una importante novedad que atraerá a muchos jóvenes al municipio. Una nueva residencia de estudiantes está por llegar, con más de 500 plazas. Se trata de un proyecto colaborativo entre la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y Student Experience, operador internacional integrado en The Experience Net, que ha resultado el adjudicatario.

Así será nueva residencia de estudiantes Móstoles con más de 500 plazas

La nueva residencia de estudiantes de Móstoles que llega en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos será un complejo de 23.300 metros cuadrados que albergará 484 unidades residenciales y un total de 594 plazas. Se trata de una construcción que estará diseñada para alojar a los estudiantes, con servicios de convivencia y espacios compartidos por todos los residentes.

La empresa Student Experience ya ha compartido cómo será el diseño de esta residencia, con una larga lista de servicios ideales para los jóvenes que se alojen. Entre las instalaciones previstas, podrán disfrutar de pistas de pickleball y pádel, circuito de running, pistas de atletismo o gimnasio, perfecto para que los más deportistas no tengan que salir de las instalaciones.

Proyecto de la futura residencia de estudiantes de Móstoles con casi 600 plazas / Student Experience

Además, habrá muchos espacios en los que desconectar de la rutina y los estudios, como una zona ‘chill-out‘ en la azotea, piscina, cafetería-restaurante o zonas verdes exteriores. Para hacer trabajos en grupo o apoyarse en la época de exámenes, existen espacios de co-working. Y los que tengan coche, podrán dejarlo en las plazas de aparcamiento.

En cuanto a las habitaciones, habrá opciones de individuales o estudios compartidos. Todo diseñado para que los jóvenes que se alojen tengan un espacio cómodo y puedan crear vínculos con sus compañeros.

Aunque esté pensado para estudiantes que cursen su carrera o máster en la Universidad Rey Juan Carlos, también pueden ofrecen otras alternativas de alojamiento. Profesionales que trabajen en Móstoles también pueden registrarse.

Esta residencia de estudiantes de Móstoles terminará sus obras en el año 2028. La inversión para su construcción es de 55 millones de euros. Es la tercera obra de esta empresa que llega a la Comunidad de Madrid.

El CEO de Student Experience, Johan Verweij, explicó sobre esta nueva residencia que: "Este desarrollo demuestra que nuestro enfoque centrado en la comunidad, el bienestar y la excelencia operativa también resulta convincente en España". Además, añadió que "Junto a socios como Rinkelberg Capital, estamos construyendo un ecosistema en el que vivir, aprender y disfrutar del estilo de vida universitario convergen".