Los rincones de Móstoles que no te puedes perder: parques, iglesias y centros de arte

Móstoles, una de las ciudades más importantes del sur de la Comunidad de Madrid, esconde muchos más secretos que su carácter propio y su cercanía a la capital. Entre sus calles se despliega una mezcla de historia, modernidad y vida cotidiana que sorprende tanto a visitantes como a quienes creen conocerla bien.

Dando una vuelta por la ciudad puedes encontrar plazas, parques, iglesias y espacios culturales ideales para conocer un poco más la historia de la misma. Ya sea si buscas cultura, naturaleza o simplemente pasear y disfrutar del ambiente local, Móstoles te ofrece varios rincones que te mostrarán una cara diferente y atractiva de la zona.

Historia ligada a la religión y las guerras

Móstoles es una ciudad que cuenta con una rica historia albergada en un patrimonio arquitectónico y artístico que merece ser descubierto. Parte de esa historia siempre estará vinculada con la religión y las guerras, representada en varios puntos claves de la ciudad.

Ermita de Nuestra Señora de los Santos

Conocida como 'la de la patrona', la Ermita de Nuestra Señora de los Santos fue construida entre 1602 y 1605 en un solar. Años después, en 1618, fue ampliada con un cuarto y capilla nuevos. En su interior destaca el altar mayor de estilo barroco, que data del año 1717. Durante la Guerra Civil, la ermita fue utilizada como hospital de sangre, sufriendo diversos daños.

Ermita de Nuestra Señora de los Santos / Ayuntamiento de Móstoles

No obstante, debido a sus valores históricos y artísticos, fue declarada Bien de Interés Cultural en 1994. Desde entonces, la Comunidad de Madrid ha llevado a cabo diversos proyectos de conservación y restauración en el inmueble, tanto en las fachadas como en algunos de sus bienes patrimoniales.

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

La Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción es uno de los edificios más antiguos de todo Móstoles. Se dice que fue construida a partir del siglo XIII en la ubicación donde anteriormente hubo una mezquita durante la presencia islámica en la región.

Su primera función fue ser cabecera de la iglesia cristiana mudéjar. A partir de ese momento fue viéndose ampliada y remodelada durante varios siglos. Por su historia y relevancia, también fue declarada Bien de Interés Cultural el 23 de septiembre de 1982.

Monumento del Bicentenario

Ubicado en la plaza del Sol, el Monumento del Bicentenario, también conocido como el Monumento a la Libertad, conmemora los acontecimientos del 2 de mayo de 1808, cuando los vecinos de Móstoles se levantaron contra las tropas francesas.

Monumento del Bicentenario / Ayuntamiento de Móstoles

En el soldado de piedra y en sus columnas, se grabó un fragmento del Bando de los Alcaldes (o Bando de Móstoles), así como las fechas relativas a la celebración. En la leyenda se puede leer: "No hay fuerzas que prevalezcan contra quien es leal y valiente con los españoles".

Otros puntos de interés en Móstoles

Así como la historia de Móstoles siempre estará asociada a la religión y las guerras, la ciudad cuenta también con otros lugares que merecen ser destacados y visitados.

Parque Natural El Soto

Situado a las afueras de Móstoles, el Parque Natural El Soto es una explanada de 44 hectáreas de longitud. Se le conoce como el pulmón verde de la localidad, y cuenta con paseos de almendros, chopos, alamedas y un lago central que alberga numerosas especies de peces y aves.

Parque Natural El Soto / Ayuntamiento de Móstoles

Alrededor del lago se distribuyen distintas zonas verdes de uso público con todo tipo de equipamientos ideales para pícnics, juegos al aire libre y eventos comunitarios.

Centro de Arte Dos de Mayo

Si lo que buscas es arte contemporáneo, el Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M) es todo un referente en la Comunidad de Madrid. Se ubica en un edificio moderno que alberga una importante colección de obras de arte español de la segunda mitad del siglo XX.

Sus exposiciones, talleres y actividades culturales ofrecen una amplia programación para todos los públicos. Sin duda, se trata de una excelente opción para visitar en Móstoles, conocer una cultura distinta y pasar un rato agradable.

Teatro del Bosque

Con capacidad para 646 espectadores, el Teatro del Bosque es la opción perfecta para disfrutar de un buen espectáculo. Además, ya se ha consolidado como un hito en el paisaje urbano de Móstoles.

Teatro del Bosque / Ayuntamiento de Móstoles

Asimismo, es de destacar la comodidad ofrecida al público. La platea tiene una ligera pendiente que hace perfecta la visión incluso desde la última fila, y el anfiteatro se prolonga por ambos lados del patio de butacas, descendiendo simétricamente para configurar una planta en abanico que envuelve la platea.