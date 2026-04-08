Más de 600 divorcios en Móstoles en 2025: uno de los municipios con más rupturas de Madrid

Las rupturas matrimoniales siguen siendo una realidad habitual en la Comunidad de Madrid, aunque los datos de 2025 reflejan un descenso generalizado. Según el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, durante el pasado año se registraron 10.777 demandas de disolución matrimonial en la región, lo que supone una caída respecto a 2024. Esta disminución se debe principalmente al descenso de los divorcios no consensuados, que fueron los que más se redujeron, aunque también bajaron los de mutuo acuerdo y las separaciones.

Móstoles, por encima de la media de los divorcios en la Comunidad de Madrid

A pesar de esta tendencia a la baja, municipios como Móstoles continúan situándose por encima de la media regional. En 2025, alrededor de 645 parejas pusieron fin a su matrimonio en el municipio, lo que sitúa la tasa en torno al 16,5 %, superior a la media de la Comunidad de Madrid, que se encuentra en el 15,4 %. Estas cifras colocan al municipio entre los que registran mayor número de divorcios en la región.

En comparación con otras grandes zonas del sur madrileño, Móstoles se sitúa por encima de localidades como Getafe (14,2 %), Leganés (13,6 %) o Alcorcón (13,1 %), y en niveles similares a Fuenlabrada (16,3 %). Por su parte, Parla alcanza el 21,6 % y Navalcarnero lidera el ranking con un 22,9 %.

Además, los datos judiciales muestran que, aunque bajen las rupturas en la Comunidad de Madrid, continúan siendo frecuentes los procedimientos posteriores al divorcio. En 2025 aumentaron las demandas consensuadas de modificación de medidas, mientras que disminuyeron las no consensuadas. También descendieron las solicitudes relacionadas con guarda, custodia y pensión de hijos no matrimoniales, lo que indica una cierta tendencia hacia acuerdos entre las partes.

Entre las causas más habituales de estas rupturas se encuentran la falta de comunicación, cambios en las prioridades personales, problemas económicos o expectativas incumplidas. Factores que reflejan la evolución de las relaciones de pareja y la normalización del divorcio como una opción cada vez más frecuente.