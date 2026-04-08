Alumnos de Móstoles lideran un maratón de donación de sangre en el Hospital Universitario

El personal del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid ha colaborado activamente con el equipo educativo del Instituto Juan Gris de Móstoles para impulsar un proyecto solidario centrado en la donación de sangre y médula.

En la iniciativa han participado la enfermera escolar Alicia Río, las profesoras de atención educativa Alicia García y Araceli Rojo, la docente de Biología Ana Torres y la directora del centro, Begoña Martínez. De forma conjunta han coordinado el proyecto y trabajado contenidos relacionados con la donación desde una perspectiva biosanitaria y asistencial, acercando al alumnado a la importancia de este gesto solidario.

Por parte del Hospital Universitario de Móstoles también se ha sumado la supervisora de enfermería Ruth Serrano, quien ha organizado las rotaciones que realizarán los estudiantes por distintas áreas del hospital y del centro de especialidades vinculado. Durante estas actividades, los alumnos informarán a usuarios y familiares sobre la importancia de donar sangre, con lo que se logrará fomentar la participación ciudadana, uno de los principales objetivos.

Participación activa de los estudiantes

Tras la formación recibida, los estudiantes han diseñado el cartel promocional del maratón de donación y un díptico informativo que repartirán el próximo 9 de abril. Bajo el lema 'Héroes de Móstoles: el poder de salvar vidas está en tu interior', el alumnado participará activamente en la difusión de esta campaña solidaria.

Esta iniciativa se enmarca en el programa de Aprendizaje-Servicio (ApS) del Centro de Transfusión, que une la adquisición de conocimientos con una acción directa en beneficio de la comunidad. El proyecto permite que los jóvenes identifiquen una necesidad real, reciban formación específica y desarrollen acciones que contribuyan a mejorar su entorno.

La propuesta representa además una colaboración destacada entre el ámbito educativo y el sanitario, lo que logra reforzar el compromiso social de los jóvenes y el papel de hospitales y centros de salud como espacios de solidaridad y participación ciudadana. El Ayuntamiento de Móstoles también ha respaldado la iniciativa facilitando la promoción de la donación de sangre en las inmediaciones del hospital, con apoyo del personal del área de voluntariado de la Concejalía de Contratación, Mayores y Bienestar Social.