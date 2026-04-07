Hacienda se pone seria con los Bizums: lo que los madrileños deben declarar en la Renta 2025

En poco menos de 24 horas comienza la campaña de la Renta 2025. Hacienda ha anunciado que este año intensificará sus mecanismos de control fiscal, especialmente de los pagos a través de Bizum y de criptoactivos. El Plan Anual de Control Tributario y Aduanero 2026, publicado en el BOE, identifica cinco grandes áreas de vigilancia que afectan a millones de contribuyentes, según nos explican los expertos de TaxDown.

¡Cuidado con los pagos por Bizum!

Es una de las principales novedades de este año. Hacienda podrá rastrear de manera sistemática los pagos realizados a través de Bizum -y de otras plataformas de pago vinculadas a números de teléfono-. La Agencia Tributaria recibirá información periódica de los bancos sobre estos movimientos para identificar pagos recurrentes que podrían ocultar una actividad económica no declarada. Esto afecta, sobre todo, a quienes reciben pagos por venta de productos, servicios profesionales o alquileres mediante Bizum sin declararlos como ingresos. Los asesores fiscales son claros: todo ingreso recibido por Bizum relacionado con una actividad económica deberá incluirse en la declaración.

La campaña de la Renta 2025 comienza el día 8 de abril y se alargará hasta el 30 de junio / EFE

Las criptomonedas están bajo el radar de Hacienda

Todo el universo de las criptomonedas siguen bajo el foco de Hacienda, y durante la campaña de la Renta 2025 no será menos. Se utilizarán herramientas de trazabilidad blockchain para detectar operaciones no declaradas: compra, venta o intercambio de criptomonedas. Desde TaxDown recalcan un aspecto muy importante: todas las operaciones con criptomonedas en 2025 deberán estar reflejadas en la declaración de este año.

Controlará los ingresos en los bancos 100% digitales

Los neobancos -conocidos como entidades bancarias 100% digitales- también están bajo la lupa de la Agencia Tributaria, que recibirá información mensual sobre la titularidad de cuentas, así como de movimientos y pagos. El objetivo es detectar contribuyentes que utilizan los servicios de estos bancos para ocultar ingresos, activos en el extranjero o movimientos con criptomonedas fuera del radar de Hacienda.

Control sobre pisos turísticos en Airbnb o Booking

Las plataformas de alquiler vacacional están obligadas a proporcionar información sobre los ingresos generados por los propietarios. Y es que, deben tener en cuenta que Hacienda cruzará estos datos con las declaraciones presentadas para detectar si hay ingresos ocultos. Los propietarios de pisos turísticos deben declarar todos los ingresos, porque de no hacerlo, es muy probable que tengan una inspección o regularación.

Vigilará a los influencers que tributan fuera de España

En los últimos años, el éxodo de influencers a Andorra ha centrado la opinión pública. Sin embargo, para Hacienda esto no pasará inadvertido: vertificará que quienes declaran residir fuera de España realmente han trasladado su residencia y no solo buscan pagar menos impuesto. La Agencia Tributaria prestará especial atención a creadores de contenido que reciben ingresos elevados de plataformas digitales como Instagram o TikTok.