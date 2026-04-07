¿Dónde están las gasolineras más baratas de Móstoles y cómo ahorrar en combustible hoy?

El precio de la gasolina y el diésel sigue siendo una de las principales preocupaciones para los conductores, especialmente en un contexto de constantes subidas y bajadas motivadas por factores internacionales, como la reciente Guerra en Irán. Si bien en España se han aplicado ciertas medidas para contener el coste, llenar el depósito continúa siendo un gasto muy importante.

En este escenario, conocer dónde se encuentran las gasolineras más baratas puede marcar la diferencia, ya que entre estaciones de servicio puede haber variaciones de varios céntimos por litro. Y en Móstoles, al sur de la Comunidad de Madrid, existen distintas opciones que merecen ser consultadas.

Estas son las gasolineras más baratas de Móstoles / Archivo

Las gasolineras más baratas de Móstoles

En primer lugar, cabe hacer una diferencia cuando hablamos de las gasolineras más baratas. Por un lado, está el precio del diésel, también conocido como gasóleo. En las gasolineras de Móstoles, repostar este tipo de carburante sale más barato en gasolineras como:

Beroil , calle Simón Hernández (DE), 73: 1,669 €

, calle Simón Hernández (DE), 73: 1,669 € Olanca , Avenida de las Nieves, 5: 1,689 €

, Avenida de las Nieves, 5: 1,689 € Plenergy , Calle Torres Quevedo, 2: 1,689 €

, Calle Torres Quevedo, 2: 1,689 € Petrol Móstoles , Calle Torres Quevedo, 6: 1,689 €

, Calle Torres Quevedo, 6: 1,689 € Avia, Calle Julio Cervera, 21: 1,719 €

Por el otro, se encuentra también el precio de la gasolina. En este caso repiten algunas de las gasolineras mencionadas anteriormente, pero con cambios sustanciales en el precio. Las más baratas serían las siguientes:

Beroil , Calle Simón Hernández (DE), 73: 1,399 € (gasolina 95)

, Calle Simón Hernández (DE), 73: 1,399 € (gasolina 95) Ballenoil , Calle Fragua, 16: 1,409 € (gasolina 95)

, Calle Fragua, 16: 1,409 € (gasolina 95) Carrefour, Carretera Nacional VKM, 19 KM: 1,679 € (gasolina 98)

Carretera Nacional VKM, 19 KM: 1,679 € (gasolina 98) Repsol, Carretera M-856, KM. 1: 1,709 € (gasolina 98)

Todos los precios, así como las gasolineras y su ubicación en un mapa las puedes consultar en el siguiente enlace.

¿A qué se debe la diferencia de precio entre el diésel y la gasolina?

Si hay algo que, habitualmente, llama la atención a los conductores es la diferencia entre el precio del diésel y la gasolina. Además, esta diferencia ha aumentado mucho recientemente. La causa principal es que hoy, la oferta mundial de gasóleo es más escasa y cara por la caída de importaciones y la tensión geopolítica.

Además, la demanda del diésel está muy ligada al gran transporte y la actividad industrial. La gasolina, en cambio, depende sobre todo de la movilidad privada, que es mucho menos reactiva a los cambios geopolíticos.