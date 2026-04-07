PRECIO
¿Dónde están las gasolineras más baratas de Móstoles y cómo ahorrar en combustible hoy?
Estas son algunas de las opciones en Móstoles que pueden ahorrarte un porcentaje del alto gasto que implica llenar el depósito
El precio de la gasolina y el diésel sigue siendo una de las principales preocupaciones para los conductores, especialmente en un contexto de constantes subidas y bajadas motivadas por factores internacionales, como la reciente Guerra en Irán. Si bien en España se han aplicado ciertas medidas para contener el coste, llenar el depósito continúa siendo un gasto muy importante.
En este escenario, conocer dónde se encuentran las gasolineras más baratas puede marcar la diferencia, ya que entre estaciones de servicio puede haber variaciones de varios céntimos por litro. Y en Móstoles, al sur de la Comunidad de Madrid, existen distintas opciones que merecen ser consultadas.
Las gasolineras más baratas de Móstoles
En primer lugar, cabe hacer una diferencia cuando hablamos de las gasolineras más baratas. Por un lado, está el precio del diésel, también conocido como gasóleo. En las gasolineras de Móstoles, repostar este tipo de carburante sale más barato en gasolineras como:
- Beroil, calle Simón Hernández (DE), 73: 1,669 €
- Olanca, Avenida de las Nieves, 5: 1,689 €
- Plenergy, Calle Torres Quevedo, 2: 1,689 €
- Petrol Móstoles, Calle Torres Quevedo, 6: 1,689 €
- Avia, Calle Julio Cervera, 21: 1,719 €
Por el otro, se encuentra también el precio de la gasolina. En este caso repiten algunas de las gasolineras mencionadas anteriormente, pero con cambios sustanciales en el precio. Las más baratas serían las siguientes:
- Beroil, Calle Simón Hernández (DE), 73: 1,399 € (gasolina 95)
- Ballenoil, Calle Fragua, 16: 1,409 € (gasolina 95)
- Carrefour, Carretera Nacional VKM, 19 KM: 1,679 € (gasolina 98)
- Repsol, Carretera M-856, KM. 1: 1,709 € (gasolina 98)
Todos los precios, así como las gasolineras y su ubicación en un mapa las puedes consultar en el siguiente enlace.
¿A qué se debe la diferencia de precio entre el diésel y la gasolina?
Si hay algo que, habitualmente, llama la atención a los conductores es la diferencia entre el precio del diésel y la gasolina. Además, esta diferencia ha aumentado mucho recientemente. La causa principal es que hoy, la oferta mundial de gasóleo es más escasa y cara por la caída de importaciones y la tensión geopolítica.
Además, la demanda del diésel está muy ligada al gran transporte y la actividad industrial. La gasolina, en cambio, depende sobre todo de la movilidad privada, que es mucho menos reactiva a los cambios geopolíticos.
- Padre Ángel: 'No es ninguna herejía que la mujer llegue a tener el mismo papel que el papa en la Iglesia
- Operación retorno de Semana Santa, en directo: la DGT pide máxima prudencia ante el aumento del tráfico
- Dentro de la cocina de Villaverde donde se preparan 80.000 platos a la semana
- Uraclio se 'empadrona' en Madrid tras décadas sin linces en la Comunidad: 'Ha pesado más la cantidad de conejos de la zona que su instinto reproductor
- La ruta fácil de senderismo a una hora de Madrid con paisajes de cuento y una ermita del siglo XVI: ideal para hacer en familia
- Domingo de Resurrección en Madrid: la procesión del Encuentro y una emblemática tamborrada despiden la Semana Santa
- Ni torrijas ni pestiños: colas kilométricas en la mejor pastelería de Madrid por este dulce típico de Semana Santa
- Renfe avisa de cambios en Cercanías Madrid por obras en la infraestructura de la C-3 y la C-4