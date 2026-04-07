El CD Móstoles URJC continúa su mala racha y se complica el ascenso a Segunda RFEF

La entrada de la primavera en el mundo del fútbol es sinónimo de la llegada de los últimos meses de competición. Esos dos o tres meses en los que te juegas todo lo que has cosechado durante la temporada. Abril y mayo, meses donde se deciden descensos, ascensos, así como el futuro de muchos jugadores.

Y ese es el caso que esta viviendo actualmente el CD Móstoles URJC, club que está viendo como una mala racha que comenzó febrero está frustrando un ascenso que se veía muy factible hace apenas unas semanas.

Dura derrota contra un rival directo

El club mostoleño llegaba a la jornada 29 del grupo 7 de Tercera Federación (la quinta categoría del fútbol español) en puestos de play-off de ascenso. Además, sabía que sus rivales directos en esa pelea, Leganés B y Las Rozas, habían ganado sus partidos días previos. A ellos les tocaba jugar en El Estadio Municipal de El Soto, su casa, contra otro rival directo, la A.D. Torrejón.

Si ganaban el partido, suponía colocarse en tercera posición y aventajar a su rival en seis puntos a cinco jornadas de terminar la liga. Sin embargo, el CD Móstoles URJC cosechó una amarga derrota en los últimos minutos que provocan un empate a puntos en la clasificación con la A.D. Torrejón, ambos con 49.

Los tres puntos parecía que se iban a quedar en El Soto cuando los locales pusieron el 2-1 a su favor en el minuto 89. Sin embargo, en tres minutos, la A.D. Torrejón le dio la vuelta al marcador, dejando un 2-3 final que aleja a los mostoleños del ascenso directo y les complica su pelea. Aún se encuentran en puestos de play-off de ascenso, si bien a solo dos puntos de caerse.

Una victoria en los últimos nueve partidos

Y es que la realidad que vive el CD Móstoles URJC desde febrero hacen creer que el ascenso directo, que parecía muy cercano, se aleje cada vez más. Ya están inmersos en lo que es una lucha a muerte por los cuatro puestos de play-off disponibles, aunque si está mala racha persiste, lo más seguro es que ni lleguen a disputarlos.

En los últimos cuatro partidos, el club mostoleño solo ha cosechado un punto de doce posibles, con tres derrotas y un empate ante el Parla, club que está en puestos de descenso. Además, si ampliamos un poco la serie de partidos, podemos observar que tan sólo han ganado uno de los últimos nueve, ante el Tres Cantos hace ya un mes.

Imagen del partido del CD Móstoles URJC frente al Tres Cantos en marzo / CD Móstoles URJC

Si quieren pelear el ansiado ascenso a Segunda Federación, el cambio de chip debe llegar cuanto antes. Y más viendo su calendario. En las cinco jornadas que quedan se enfrentan a dos rivales directos, Trival Valderas y Leganés B, al líder, el Atlético de Madrid C, y dos rivales en posiciones más bajas como el Pozuelo y el Siello.

No hay mejor momento para volver a las buenas sensaciones de principio de temporada como este. Cinco partidos que supondrán cinco finales para el CD Móstoles URJC.

Mejores noticias en el fútbol sala femenino

Las buenas noticias de este fin de semana en la parcela deportiva llegan de la mano del MRB Móstoles FSF, el equipo por excelencia de fútbol sala femenino de la ciudad. Enfrente tuvieron a uno de los aspirantes al título de Primera Iberdrola, el STV Roldán, lo que se notó desde el primer minuto.

La primera mitad terminó con 0-1 para el club murciano, aumentando la diferencia en dos goles más durante la segunda parte. Sin embargo, las de Patri Chamorro, supieron reaccionar a tiempo y, de una manera épica, lograron igualar el marcador. Piti logró el 3-3 definitivo para dejar un empate que da un muy buen sabor de boca al equipo mostoleño.