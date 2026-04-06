Vuelve la Filmoteca de Móstoles con cuatro películas en abril: así puedes retirar las entradas gratuitas

En este mes de abril vuelve la Filmoteca de Móstoles, que hará disfrutar de grandes películas a mostoleños y visitantes. Con la subida de las temperaturas, se convierte en un plan excelente para pequeños y adultos.

La programación arrancará el miércoles 8 con Valor Sentimenal, una producción noruega dirigida por Joachim Trier. El siguiente miércoles será el turno de Kontinental 25, una película de origen rumano en el que la protagonista debe ejecutar el desahucio de un hombre sin hogar que reside en el sótano de un edificio. El día 22 será el turno de Nouvelle Vague, dirigida por Richard Linklater, en la que se aborda el origen del movimiento cinematográfico. El ciclo finalizará el último miércoles del mes, día 29, con Candilejas, protagonizada por Charles Chaplin, en la que el actor interpreta a un payaso veterano que, tras impedir el suicidio de una joven bailarina interpretada por Claire Bloom, se encarga de formarla en el mundo del teatro.

Horarios y cómo adquirir las entradas

Todas las proyecciones se celebrarán los miércoles a las 18:30 horas en el Centro Sociocultural Norte-Universidad, con acceso completamente gratuito hasta completar aforo.

Las entradas podrán retirarse en la recepción del Centro Sociocultural Norte-Universidad de lunes a viernes, en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Cada persona podrá recoger hasta un máximo de cuatro entradas. Las localidades reservadas se conservarán hasta diez minutos antes del comienzo de cada sesión y, una vez iniciada la proyección, no se permitirá la entrada a la sala.