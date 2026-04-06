Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aitana Sánchez-GijónEl gitano negro Luis CortésMadrileño en SidneyAyusoRafa JódarLince en MadridServicio CivisErasmus+Vivienda Madrid
instagramlinkedin

CULTURA

Vuelve la Filmoteca de Móstoles con cuatro películas en abril: así puedes retirar las entradas gratuitas

Se trata de una excelente alternativa para vecinos y visitantes

Vuelve la Filmoteca al municipio mostoleño

Vuelve la Filmoteca al municipio mostoleño / Ayuntamiento de Móstoles

Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

En este mes de abril vuelve la Filmoteca de Móstoles, que hará disfrutar de grandes películas a mostoleños y visitantes. Con la subida de las temperaturas, se convierte en un plan excelente para pequeños y adultos.

La programación arrancará el miércoles 8 con Valor Sentimenal, una producción noruega dirigida por Joachim Trier. El siguiente miércoles será el turno de Kontinental 25, una película de origen rumano en el que la protagonista debe ejecutar el desahucio de un hombre sin hogar que reside en el sótano de un edificio. El día 22 será el turno de Nouvelle Vague, dirigida por Richard Linklater, en la que se aborda el origen del movimiento cinematográfico. El ciclo finalizará el último miércoles del mes, día 29, con Candilejas, protagonizada por Charles Chaplin, en la que el actor interpreta a un payaso veterano que, tras impedir el suicidio de una joven bailarina interpretada por Claire Bloom, se encarga de formarla en el mundo del teatro.

Horarios y cómo adquirir las entradas

Todas las proyecciones se celebrarán los miércoles a las 18:30 horas en el Centro Sociocultural Norte-Universidad, con acceso completamente gratuito hasta completar aforo.

Noticias relacionadas y más

Las entradas podrán retirarse en la recepción del Centro Sociocultural Norte-Universidad de lunes a viernes, en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Cada persona podrá recoger hasta un máximo de cuatro entradas. Las localidades reservadas se conservarán hasta diez minutos antes del comienzo de cada sesión y, una vez iniciada la proyección, no se permitirá la entrada a la sala.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Padre Ángel: 'No es ninguna herejía que la mujer llegue a tener el mismo papel que el papa en la Iglesia
  2. Operación retorno de Semana Santa, en directo: la DGT pide máxima prudencia ante el aumento del tráfico
  3. Dentro de la cocina de Villaverde donde se preparan 80.000 platos a la semana
  4. Uraclio se 'empadrona' en Madrid tras décadas sin linces en la Comunidad: 'Ha pesado más la cantidad de conejos de la zona que su instinto reproductor
  5. Domingo de Resurrección en Madrid: la procesión del Encuentro y una emblemática tamborrada despiden la Semana Santa
  6. Ni torrijas ni pestiños: colas kilométricas en la mejor pastelería de Madrid por este dulce típico de Semana Santa
  7. La ruta fácil de senderismo a una hora de Madrid con paisajes de cuento y una ermita del siglo XVI: ideal para hacer en familia
  8. El Madrid que nadie puede ver: comercios, túneles y fachadas que se han vuelto invisibles

Vuelve la Filmoteca de Móstoles con cuatro películas en abril: así puedes retirar las entradas gratuitas

Vuelve la Filmoteca de Móstoles con cuatro películas en abril: así puedes retirar las entradas gratuitas

Juan Bravo: "El PP de 2026 no es Kitchen, ni Gürtel"

Juan Bravo: "El PP de 2026 no es Kitchen, ni Gürtel"

Arabia Saudí y otras petrodictaduras ayudarán a Paramount a comprar Warner Bros

Arabia Saudí y otras petrodictaduras ayudarán a Paramount a comprar Warner Bros

Las deducciones que puedes aplicar en la declaración de la Renta si vives en la Comunidad de Madrid: no aparecen en el borrador

Las deducciones que puedes aplicar en la declaración de la Renta si vives en la Comunidad de Madrid: no aparecen en el borrador

Juan Carlos I no coincidió con Juanma Moreno y sí saludó de forma privada al alcalde de Sevilla en La Maestranza

Juan Carlos I no coincidió con Juanma Moreno y sí saludó de forma privada al alcalde de Sevilla en La Maestranza

Euskadi busca suelo en el aire: la apuesta de levantar pisos 'Lego' sobre edificios públicos para paliar la crisis de la vivienda

Euskadi busca suelo en el aire: la apuesta de levantar pisos 'Lego' sobre edificios públicos para paliar la crisis de la vivienda

España, país europeo que más ha reducido su producción de residuos en este siglo

España, país europeo que más ha reducido su producción de residuos en este siglo

Borrador de la Renta 2026 en Madrid: cómo consultarlo y cuándo se puede hacer

Borrador de la Renta 2026 en Madrid: cómo consultarlo y cuándo se puede hacer