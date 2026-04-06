Cortes de luz en Móstoles: estas son las zonas que estarán sin suministro eléctrico el martes, 7 de abril

Iberdrola publicó el pasado sábado el nuevo calendario de cortes de luz que habrá en la Comunidad de Madrid durante esta semana. Entre las zonas afectadas se encuentra Móstoles, que vivirá dos horas de interrupción en el suministro eléctrico en un par de calles del municipio.

Zonas de Móstoles afectadas por este corte

Como bien ha anunciado la compañía, estos cortes de luz se producirán de forma concreta en un tramo horario determinado y afectará exclusivamente a dos calles de Móstoles. La interrupción tendrá lugar mañana, martes 7 de abril.

Zonas afectadas por los cortes de luz de este martes en Móstoles / Iberdrola

Será durante las primeras horas del día, concretamente entre las 9:00 y las 11:00 horas, cuando se realicen estas interrupciones. Las zonas afectadas serán la Avenida Iker Casillas: 81 PR, 81 y la Calle Camino Carrasquillas: 100.

Trabajos temporales de mantenimiento y mejora

Desde Iberdrola advierten que estos cortes de luz que se producirán en Móstoles, así como en el resto de la Comunidad de Madrid, servirán para mejorar la calidad del suministro eléctrico. De todas formas, la compañía también comunicó que si el trabajo termina antes de la hora previamente señalada, se restablecerá el suministro de forma inmediata y sin necesidad de dar aviso alguno.

Asimismo, alertan a que se evite realizar cualquier labor de mantenimiento en la instalación porque el servicio puede llegar a restablecerse antes de lo previsto, pudiendo provocar accidentes graves.

Por último, Iberdrola comunica que existe también un servicio gratuito para conocer a través de SMS o correo electrónico cualquier tipo de corte de luz programado así como cualquier incidencia a futuro. Lo único que debes hacer para recibir estos avisos es darte de alta a través del Área de Clientes en la web de la compañía.

Otros municipios afectados por los cortes de luz

Estos trabajos en el suministro eléctrico se realizarán desde este lunes hasta el próximo viernes, 10 de abril, en toda la Comunidad de Madrid. Además de Móstoles, algunas de las otras zonas afectadas son Alcalá de Henares, Alcorcón, Getafe o Pozuelo de Alarcón. Por ejemplo, la última zona de la comunidad que recibirá estos cortes será Villanueva del Pardillo.

Los cortes se han distribuido durante los cinco días de esta semana en horario de mañana y tarde. Algunas de las zonas indicadas, como Pozuelo de Alarcón, sufrirán cortes de luz durante dos días consecutivos (lunes y martes en su caso).

Todas las direcciones afectadas, con el municipio al que pertenecen, la fecha, y la hora de inicio y final de los trabajos, se puede encontrar en la página web de Iberdrola. En concreto, en el apartado de Cortes Programados de Luz, un sitio web facilitado por la compañía para hacer más fácil la búsqueda de la información.