¿Por qué se llama así Móstoles? El origen del nombre que muchos vecinos desconocen

El nombre de Móstoles, una de las ciudades más emblemáticas del sur de Madrid, encierra una historia que muchos de sus propios vecinos desconocen. Aunque hoy es un núcleo urbano moderno y dinámico, su denominación tienen raíces antiguas que se remontan a épocas en las que la península ibérica era un cruce de culturas, lenguas y civilizaciones.

A lo largo de los años, distintas teorías han tratado de explicar de dónde proviene "Móstoles", vinculándolo con términos de origen latino, árabe e incluso prerromano. Este debate refleja la riqueza histórica de la zona y la huella que han dejado todos los pueblos que la habitaron.

"Monisterium - Móstoles": la teoría más repetida

La primera de las versiones, y la más repetida, del origen de este topónimo nos lleva al término latino Monisterium, o lo que sería el ablativo plural de la misma palabra Monisteriis. Este concepto haría referencia a un monasterio o basílica cristiana que había en el territorio anterior al periodo de dominación musulmana.

Por lo tanto, la evolución del topónimo que se propone con esta teoría sería la siguiente: Monisteriis- Monsteriis- Monsteris- Monstelis- Monsteles- Mosteles- Móstoles. Todos los fenómenos fonéticos que se aplican a la evolución del término, como el cambio de vocales, son habituales en muchas otras palabras.

Iglesia Parroquial de Nuestra señora de la Asunción, Móstoles / Ayuntamiento de Móstoles

Sin embargo, está la opción de la evolución directa del término Monisterium. En ese caso, la derivación quedaría así: Monisterium- Monisteriu- Moster- Mostel- Mostele- Mosteles- Móstoles. Esta opción está apoyada en que, la primera vez que apareció en un documento escrito una referencia de Móstoles se hablaba de él con el término Mostel.

"Bustellum - Móstoles": evolución fonética y alusión a su ubicación

Existe una segunda posibilidad que combina una evolución fonética posible con una adecuación al lugar al que corresponde el topónimo. El étimo sería Bustellum, que significaría algo parecido a "pequeño pastizal". La evolución sería la siguiente: Bustellum- Boustellum- Bostellu- Bostel- Mostel- Móstele- Mósteles- Móstoles.

Se puede apreciar que se hace referencia de nuevo a ese nombre de Mostel, que fue el primero documentado de la ciudad. Así, el nombre original querría decir Pradillo, aludiendo al formado por un arroyo cercano en aquella época, y que ha dado lugar a la Plaza del pradillo, uno de los lugares más reconocidos de Móstoles.

Además, esta teoría se apoya en otros asentamientos antiguos de la zona donde también había pequeñas colinas y valles con características similares a las que tenía Móstoles en aquella época, como fueron las antiguas villas Fregacedos o Buzanca.

Un origen incierto pero ligado a su historia

En definitiva, si bien el origen del nombre de Móstoles sigue siendo un enigma abierto, esa convivencia de teoría enriquece la comprensión de su desarrollo. Ya provenga de un antiguo enclave religioso o de un paisaje rural, lo cierto es que ambas hipótesis reflejan la historia ligada a la ciudad desde sus inicios.