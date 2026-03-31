Procesión del Martes Santo en Móstoles: los niños toman el relevo en una de las citas más singulares de la Semana Santa

Tras el traslado del Crucificado durante la jornada de ayer Lunes Santo, hoy Martes Santo el protagonismo lo tendrán los mostoleños más pequeños, que tomarán las calles en una de las citas más singulares de la Semana Santa de Móstoles: la procesión infantil de Jesús Nazareno.

Esta tarde, a partir de las 20:00 horas, Móstoles cambia el tono solenme y sobrio del inicio de la semana por una jornada marcada por la participación, sin perder el carácter religioso de estas fechas.

Este es el recorrido de la procesión del Martes Santo en Móstoles

La de hoy será la tercera procesión en la que los más jóvenes del municipio serán los protagonistas: después de las celebradas el Viernes de Dolores y el Domingo de Ramos. La procesión parte desde la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, uno de los templos centrales de las celebraciones, y recorre varias calles del centro.

Recorrido de la procesión infantil de Jesús Nazareno del Martes Santo en Móstoles / Ayuntamiento de Móstoles

El recorrido completo contempla la Plaza de Ernesto Peces, calle Sitio de Zaragoza, plaza del Pradillo, calle Antonio Hernández, travesía de Ricardo Medem, plaza de Ernesto Peces y Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción.

Desde la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción partirá un cortejo en el que los niños se convierten en protagonistas absolutos, acompañando la imagen de Jesús Nazareno en un recorrido adaptado a su edad. Además, la procesión irá acompañada de la Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús Nazareno.

De esta manera, la implicación de los niños no solo tiene un valor simbólico, sino también formativo, ya que permite transmitir desde edades tempranas el significado de la Semana Santa.

A medida que avance la semana, Móstoles recuperará el pulso más sobrio y solemne de sus procesiones, con procesiones de mayor recorrido y participación de las cofradías en pleno. Sin embargo, el Martes Santo deja una imagen distinta: la de una tradición que no solo se conserva, sino que se enseña y se comparte desde la infancia, asegurando su continuidad de las cofradías en el futuro próximo.