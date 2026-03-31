Móstoles convertirá locales vacíos en viviendas: hasta 3.000 nuevos hogares con el nuevo plan urbanístico

El Ayuntamiento de Móstoles ha activado un plan especial para transformar locales vacíos en viviendas, una medida clave dentro de su estrategia para aumentar la oferta residencial en la ciudad.

Esta nueva normativa, ya en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, permitirá convertir espacios comerciales sin uso en hogares, con una previsión de hasta 3.000 nuevas viviendas en Móstoles.

El proyecto, aprobado por el Pleno municipal el pasado mes de febrero, busca dar salida a numerosos locales cerrados y sin actividad, adaptándolos a las necesidades actuales del mercado inmobiliario. Con esta iniciativa, el consistorio pretende optimizar el uso del espacio urbano y facilitar el acceso a la vivienda, especialmente en un contexto de creciente demanda.

Una medida orientada a los jóvenes

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha destacado recientemente que este plan supone una solución eficaz para mejorar el acceso a la vivienda con precios más asequibles. Además, ha subrayado que esta medida está especialmente orientada a los jóvenes que quieren independizarse sin tener que abandonar la ciudad.

La normativa incluye también medidas para proteger el tejido comercial, sobre todo en zonas estratégicas como el casco histórico y los principales ejes comerciales, evitando así un impacto negativo en la actividad económica local.

Al mismo tiempo, introduce criterios de habitabilidad más flexibles, como la adaptación de espacios interiores o la integración de estancias, con el objetivo de garantizar viviendas funcionales y de calidad.

Este plan forma parte de una estrategia urbanística más amplia impulsada por el ayuntamiento, que contempla la puesta en marcha de más de dos millones de metros cuadrados de suelo urbanizable y la construcción de alrededor de 13.000 nuevas viviendas en Móstoles, consolidando así el crecimiento residencial del municipio.