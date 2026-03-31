Definidos los cruces de la Copa de la Reina de fútbol sala femenino que se jugará en Móstoles

Móstoles volverá a situarse en el mapa del deporte nacional con la celebración de la fase final de la Copa de la Reina de fútbol sala femenino 2026. La ciudad reunirá del 1 al 3 de mayo a los ocho mejores equipos del país en una competición que ya tiene definido sus cruces, y que promete convertir el pabellón Móstoles Sur en el epicentro del fútbol sala femenino durante el primer fin de semana de mayo.

El torneo se disputará íntegramente en el recinto mostoleño, el cual tiene capacidad para poco más de 500 espectadores. En este tendrá lugar los cuartos de final, semifinales y la gran final en apenas tres días. Los partidos de cuartos se jugarán el viernes 1 de mayo, las semifinales el sábado 2 y el domingo 3 tendrá lugar la final que decidirá a las nuevas campeonas.

Sorteo de la Copa de la Reina de fútbol sala / Ayuntamiento de Móstoles

La elección de Móstoles como sede no es casual. El municipio, designado como Ciudad Europea del Deporte 2026, ya acogió este mismo torneo hace tres décadas, en 1996, y ahora vuelve a ser el punto de encuentro del mejor fútbol sala femenino nacional.

Estos son los cruces finales de la Copa de la Reina de fútbol sala

La fase final contará con la participación de ocho equipos, seis procedentes de la Primera División y dos de Segunda. Entre los conjuntos clasificados se encuentran equipos consolidados de la élite como Melilla CD Torreblanca o Poio Pescama -primer y segundo clasificado de Primera FS Iberdrola- Arriva AD Alcorcón FSF, las locales MRB Móstoles FSF, FSF Castro Bloques Cando y Nueces de Ronda Atlético Torcal. Mientras que en representación de la Segunda División competirán el Lainco Esportiu Rubi FS y el CDE Leganés Masdeporte, este último fue el verdugo del Burela FS, campeón de la pasada edición.

Así quedan definidos los cruces de cuartos de final de la Copa de la Reina de fútbol Sala / RFEF

El sorteo, celebrado en el Centro Cultural Villa de Móstoles, ha definido ya el camino hacia el título. Las encargadas de sacar las bolas de los bombos fueron la leyenda de este deporte y ganadora de cinco Copas de la Reina, Eva Manguán, y la jugadora del Arriva AD Alcorcón FSF, Vane Sotelo.

A partir de ahora, los equipos afrontan un formato de eliminatorias a partido único. Cada encuentro será decisivo y cualquier detalle puede marcar el pase a la siguiente ronda.

Durante tres días, Móstoles se convertirá en el foco del fútbol sala femenino español. Todo con el objetivo de conocer al equipo que sucederá en el trono al Burela FS, el cual se despidió de la competición en los dieciseisavos de final tras caer ante el Leganés.