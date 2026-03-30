Las procesiones de Semana Santa que hay en Móstoles este Lunes Santo: los horarios y los recorridos

La Semana Santa continúa su recorrido en Móstoles, y lo hace este lunes 30 de marzo con el segundo día de actos litúrgicos tras la celebración del Domingo de Ramos, que marcó el inicio estas fechas señaladas con la tradicional procesión de la Borriquilla. Esta tarde tendrá lugar una de las citas más sobrias del calendario: el traslado del Crucificado. Una jornada que, dentro del calendario cofrade, se centra en los momentos previos a la Pasión y que destaca por este carácter sobrio y de reflexión.

A partir de las 20:00 horas, la imagen del Crucificado partirá desde la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en un recorrido que atravesará algunos de los puntos más emblemáticos del centro urbano. Durante el traslado, la imagen será llevada a hombros por los portadores, en un ambiente marcado por el silencio y la solemnidad.

Este es el recorrido del traslado del Crucificado

El itinerario comenzará en la plaza de Ernesto Peces y continuará por la calle Sitio de Zaragoza, la plaza del Pradillo, la calle Simón Hernández y la Cuesta de la Virgen hasta llegar a la Ermita de Nuestra Señora de los Santos.

Recorrido de la procesión Traslado del Crucificado / Programa Semana Santa Ayuntamiento de Móstoles

A lo largo del recorrido, se leerán distintos pasajes del anuncio de la Pasión y Muerte de Jesucristo, reforzando el sentido espiritual de una procesión. Frente a los grandes desfiles procesionales del Jueves y Viernes Santo, el traslado del Crucificado destaca por su cercanía y por el recogimiento que lo envuelve.

Lunes Santo, una jornada de transición de la Semana Santa

El Lunes Santo es, en este sentido, una jornada de transición dentro de la Semana Santa, en la que las procesiones comienzan a intensificarse progresivamente en los días posteriores. Llegando al punto culminante el próximo Domingo de Resurrección con la Procesión del Encuentro, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional.

Además de la procesión, en el santuario de la patrona de Móstoles, Nuestra Señora de los Santos, se podrá visitar un año más la exposición de muchos de los pasos e imágenes que procesionan en la Semana Santa mostoleña. Esta tarde, de 17:30 a 19:30 horas, se podrá visitar la ermita que contará con las imágenes de la Borriquilla, la Piedad y el Cristo Yacente.

Así, la Semana Santa de Móstoles, profundamente arraigada en la ciudad, vuelve a poner de manifiesto la tradición que se mantiene viva año tras año. Y con la procesión del traslado, la ciudad se adentra en los días centrales de la Semana Santa.