Los planes gratuitos que van a triunfar esta Semana Santa en Móstoles: es necesario inscribirse

El Ayuntamiento de Móstoles ha puesto en marcha un plan especial de ocio cultural para esta Semana Santa con el objetivo de acercar el patrimonio local a vecinos y familias que visiten el municipio mostoleño.

La iniciativa esta centrada en visitas guiadas gratuitas al Museo de la Ciudad y a la Casa Museo Andrés Torrejón, pensadas especialmente para disfrutar durante los días sin colegio. La actividad se celebrará los días 30 y 31 de marzo y el 1 de abril, ofreciendo a los mostoleños una oportunidad única para conocer mejor la historia y la identidad de su municipio.

Este programa, impulsado por la Concejalía de Cultura, Desarrollo y Promoción Turística, busca fomentar el interés por la cultura local a través de una experiencia educativa y accesible para todos los públicos.

Para participar en estas visitas guiadas en Móstoles, es necesario realizar una inscripción previa a través del correo electrónico visitasmostoles@gmail.com, habilitado desde el pasado 17 de marzo. Con el fin de garantizar una buena organización, las visitas se estructurarán en grupos. Los horarios disponibles serán en turno de mañana, de 10:00 a 14:00, y en turno de tarde, de 17:00 a 20:00.

Lo más destacado de ambos espacios

La Casa Museo Andrés Torrejón permite adentrarse en la figura histórica del que fuera alcalde de la Villa y protagonista de los hechos del 2 de mayo de 1808. Este edificio, una vivienda del siglo XIX restaurada, ofrece un recorrido por distintas estancias como el despacho, el salón-comedor, el dormitorio y la cocina.

Por otro lado, el Museo de la Ciudad se centra en la difusión del pasado y la evolución del municipio a través de una colección permanente diseñada con un enfoque didáctico y atractivo.