¿Sabes qué es el pickleball? El Ayuntamiento de Móstoles ha estrenado cuatro nuevas pistas de este deporte

El Ayuntamiento de Móstoles, a través de la Concejalía de Deportes y Sanidad, ha acometido el acondicionamiento de cuatro nuevas pistas de pickleball en el Polideportivo Andrés Torrejón, Avenida de Iker Casillas s/n, que se suman a las cuatro ya existentes, y que han supuesto una inversión de 14.516,13 euros.

La construcción de estas cuatro nuevas pistas se ha realizado con una orientación norte-sur, lo que facilita la práctica deportiva sin que el sol sea un impedimento. Además, se han empleado materiales de última tecnología en la pintura del suelo con un acabado especial de microesferas antideslizantes. Las pistas estarán disponibles próximamente para todos los ciudadanos a través del sistema de alquiler habitual de las instalaciones deportivas municipales.

¿Qué es el pickleball y cómo se juega?

Este deporte, que es ampliamente practicado en Estados Unidos, se juega con una raqueta y combina tenis, pádel y pimpón. Las dimensiones de la pista son las mismas que la de bádminton (13 metros) aunque las divisiones internas del recinto son diferentes. Los jugadores utilizan raquetas de material ligero y una pelota de plástico con agujeros.

El objetivo, como todos los deportes de raqueta o pala, es golpear la pelota con la finalidad de que el oponente no pueda devolerla a tu espacio de juego. Esta actividad se puede llevar a cabo de forma individual o por parejas.

Y otra de las grandes virtudes del pickleball es que, al ser una pista no muy grande, es practicado por deportistas de todas las edades, siendo popular en los que superan los 50 años de edad. En el distrito de Arganzuela, en el centro de Madrid, organizan diferentes torneos de este deporte, y parece que Móstoles, con la creación de estas nuevas cuatro pistas, hará lo propio más pronto que tarde.