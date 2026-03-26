Nueva tienda de chollos de Amazon y AliExpress en Móstoles: paquetes sorpresa desde 5 euros

El mercado de tiendas y supermercados 'low cost' sigue expandiéndose. Y en esta ocasión, el turno le ha tocado a Móstoles. Desde el pasado lunes, 23 de marzo, los vecinos de la localidad cuentan a su disposición con un nuevo establecimiento dedicado a los productos "chollo" de Amazon, AliExpress, Miravia y mucho más.

De hecho, el nombre no le puede quedar mejor, Casa Ahorro. Se trata de un local que se dedica a vender productos que han sido devueltos de las páginas previamente mencionadas, a un precio muy reducido con respecto a su valor de mercado. Si de primeras ya son productos de un bajo coste, tras pasar por Casa Ahorro lo son más aún.

Rebaja de precios fuera de lo común

Los productos salen a la venta con un precio tan bajo que parece imposible no comprarlos. Aspiradoras por menos de diez euros, sillas de escritorios que rebajan su precio desde los 70 hasta los 39,90 euros, e incluso canapés por debajo de 100 euros.

Casa Ahorro, Móstoles / Casa Ahorro

Asimismo, los vecinos de Móstoles podrán encontrar en su interior pequeños electrodomésticos como cafeteras o batidoras a un precio muy por debajo de su valor de mercado. En resumen, cualquier producto que te encuentres será un "chollazo" por el que no podrás mirar para otro lado.

Si te apetece renovar tu casa, o simplemente buscar cosas que te hacen falta a un precio casi irrisorio, Casa Ahorro, ubicada en la calle Eduardo Torroja, 6, en Móstoles, es tu tienda.

Paquetes sorpresas desde 5 euros

Cabe destacar, por si alguien tenía dudas al respecto, que todo lo que se vende, por muy barato que sea, es completamente nuevo. Eso sí, las unidades son limitadas. Si quieres algún producto concreto para amueblar tu casa, o simplemente para darte un capricho lo mejor es que acudas cuanto antes a la tienda.

Otra de las curiosidades que tiene Casa Ahorro son sus famosos paquetes sorpresas. Estos paquetes contienen muchos productos para el ocio y disfrute del comprador. Lo mejor: tienen un precio desde 5 euros, algo que lo hace muy asequible para todos los bolsillos.